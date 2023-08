Peggy Jones, 64 ans. dr

Cette femme a été attaquée par un serpent puis un faucon

Au Texas, une femme a survécu à une double confrontation avec des animaux sauvages. Après qu'un reptile lui est tombé sur la tête, elle a dû repousser un oiseau de proie.

Un article de

Theresa Crysmann

Plus de «International»

D'abord un serpent lui tombe sur la tête, puis un faucon l'attaque: une Texane a été victime d'un rapace maladroit. Celui-ci avait laissé tomber en vol un serpent qu'il avait capturé et qui était encore vivant. Le reptile est tombé de très haut sur la tête de Peggy Jones, 64 ans, et s'est enroulé autour de son bras. Quelques secondes plus tard, la femme a été attaquée par l'oiseau qui voulait récupérer sa proie.

L'incident a eu lieu fin juillet à la frontière de la Louisiane, dans la ville texane de Silsbee. Peggy Jones en a gardé plusieurs hématomes au visage et à un bras ainsi que des coupures parfois profondes dues aux griffes du faucon, comme le rapporte la chaîne américaine CBS News. «Le serpent m'a frappée au visage, il a frappé mes lunettes plusieurs fois», a-t-elle raconté à la chaîne. Elle aurait tenté de projeter le serpent au loin, mais celui-ci se serait accroché à elle.

«Et puis le faucon est apparu aussi soudainement que le serpent», a-t-elle poursuivi. Lorsque le faucon a essayé de happer le serpent, il a pris le bras de Jones avec lui. Au total, il aurait plongé quatre fois sur le serpent et le bras de l'Américaine, la blessant avec ses tentatives.

Attention, cette photo de la blessure peut choquer 👇😱🤕

Son mari l'a finalement conduite à l'hôpital. Comme il n'était pas clair de quel type de serpent il s'agissait et s'il était venimeux, Jones est restée éveillée toute la nuit, se souvient-elle auprès de la chaîne américaine. L'ensemble de l'expérience a été traumatisant – elle a pensé qu'elle allait mourir. Elle continue de souffrir de troubles du sommeil.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci