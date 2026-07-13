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«Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver»

Un homme âgé a été sérieusement blessé après avoir été attaqué et projeté dans les airs par un bison au parc national de Yellowstone. La scène a été filmée par un témoin.

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Un homme a été grièvement blessé vendredi 10 juillet 2026 en fin de journée après avoir été projeté près de trois mètres dans les airs par un bison mâle, au camping de Bridge Bay, dans le parc national de Yellowstone, au nord-ouest de l'Etat du Wyoming.

La scène a été filmée par Mike MacLeod, photographe de Bozeman, dans le Montana. Selon son récit au Cowboy State Daily, l'animal était entré dans le camping et avait déjà tenté de charger un groupe d'enfants qui le prenaient en photo, avant de poursuivre plusieurs autres personnes, lesquelles ont pu s'éloigner de l'animal et se mettre en sécurité.

Un incident qui aurait pu finir tragiquement

Tout le monde n'a cependant pas eu cette chance. Ce fut le cas d'un grand-père, accompagné de son petit-fils. Les deux promeneurs s'étaient initialement arrêtés à une distance d'environ 90 mètres de l'animal pour l'observer et le photographier se roulant dans la poussière. Quand celui-ci s'est relevé et a montré des signes d'agressivité, les deux infortunés randonneurs se sont réfugiés derrière des arbres.

C'est finalement le passage d'un pick-up qui mit le feu aux poudres. Le ruminant chargea initialement le véhicule avant de s'en prendre au vieil homme, toujours tapi derrière la végétation.

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Mike MacLeod a raconté au Cowboy State Daily:

«Le bison l'a accroché avec sa corne gauche à la hanche et l'a projeté en l'air»

L'homme a fait un tonneau complet avant de retomber sur le côté. L'animal est resté un moment au-dessus de lui avant que Mike MacLeod et d'autres témoins ne le fassent fuir en criant.

Pas le premier incident de ce type

Hospitalisée, la victime souffre notamment à la hanche. Selon son petit-fils, cité par Mike MacLeod, le grand-père «présente des blessures assez graves et n'est pas encore tiré d'affaire».

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C'est le deuxième incident entre un bison et un visiteur recensé cette année dans le parc, après celui du 26 juin, où un enfant de 12 ans avait été blessé près de Mud Volcano, à quelques kilomètres au nord du camping de Bridge Bay. Ces épisodes surviennent en pleine période de rut (juin-septembre), durant laquelle les mâles deviennent particulièrement agressifs. Pour Mike MacLeod:

«Cette histoire a changé ma perception de ce à quoi je pouvais m'attendre de la part de ces animaux à cette période de l'année, car je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver.» Propos recueillis par Cowboy State Daily

(ysc)