vipère d'Australie shutterstock

Comment j'ai découvert que les serpents avaient un clitoris

Des scientifiques australiens ont découvert que les serpents femelles avaient un clitoris, contrairement à une hypothèse de longue date. Ils racontent leur recherche et ses implications.

Jenna Crowe-Riddell / the conversation

Un article de The Conversation

Dans notre étude, publiée dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B, nous décrivons la taille et la forme du clitoris (ou hémiclitoris) des serpents chez neuf espèces. Nous avons également étudié de près la composition cellulaire du clitoris des couleuvres de la mort australiennes (Acanthophis antarcticus), et constaté qu'il était composé de tissu érectile et de faisceaux de nerfs.



La découverte de ce qui semble être un clitoris fonctionnel offre une nouvelle perspective sur l'accouplement des serpents.

Où est-il?

Dans le cadre de ses recherches doctorales, notre étudiante Megan Folwell, de l'Université d'Adélaïde (Autralie), avait disséqué des spécimens de serpents dans des musées. Elle est tombée sur une structure en forme de cœur dans la queue de la femelle, nichée entre deux glandes odorantes, qu'elle pensait être le clitoris (ou l'hémiclitoris, comme on l'appelle chez les serpents). Comme elle n'était pas certaine, elle m'a demandé d'y jeter un coup d'œil.

Comme j'avais également certains doutes, nous avons contacté Patricia Brennan du Mount Holyoke College aux États-Unis, qui est une experte de l'évolution des organes génitaux chez les vertébrés.

Le clitoris du serpent est une structure en forme de cœur, située dans la queue. Jenna Crowe-Riddell

En y regardant de plus près, nous avons constaté qu'il s'agissait d'une structure pleine de globules rouges et de tissu nerveux, comme on pourrait s'y attendre pour un tissu érectile. Cela suggère qu'il s'agit bien du clitoris, qui peut gonfler et être stimulé pendant l'accouplement.

Nous avons ensuite examiné neuf espèces différentes de serpents représentant les principales branches de l'évolution. Toutes avaient un clitoris, bien que la taille et la forme variaient.

Pourquoi c'est nouveau?

Chez toutes les espèces, historiquement, les chercheurs ont accordé beaucoup moins d'attention aux organes génitaux féminins que ceux des mâles.

De plus, il est difficile d'avoir un bon aperçu des organes génitaux des serpents. Toutes les structures sont internes à la queue du serpent, pour la plupart, bien que le pénis du serpent (ou hémipénis) se gonfle pour l'accouplement.

Le clitoris d’une vipère de la mort australienne. jenna crowe-riddell

«Le pénis des serpents a fait l'objet de nombreuses recherches, mais le clitoris des serpents a été oublié»

Bien qu'il existe des rapports antérieurs, la plupart se réfèrent en fait à des lézards, ou décrivent par erreur le pénis ou les glandes odorantes, ou encore ne comportent que de vagues descriptions sans références anatomiques. Des études portant sur des espèces chez lesquelles les individus hermaphrodites sont relativement courants ont accentué cette confusion.

Cependant, nous avons montré que le clitoris du serpent, bien qu'il partage ses origines développementales avec le pénis, est très différent de ce dernier - et notre description anatomique détaillée devrait permettre d'éviter ce type de confusion à l'avenir.

Un élément crucial

Chez d'autres espèces, nous savons que le clitoris a des fonctions importantes dans la reproduction.

De nombreux scientifiques ont supposé que les serpents femelles n'avaient pas de clitoris, et donc aucune capacité d'excitation. Il a donc généralement été présumé que l'accouplement chez les serpents est en grande partie une question de mâles contraignant les femelles. Mais un élément crucial de l'anatomie était absent de cette conversation.

«Notre découverte suggère que l'excitation féminine - et une certaine forme de séduction - pourrait jouer un rôle»

Nous avons encore beaucoup à apprendre. Il se peut que les variations du clitoris d'une espèce à l'autre soient corrélées aux comportements de parade nuptiale et d'accouplement et nous aident à comprendre comment les femelles choisissent leurs compagnons.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original