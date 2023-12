Les autorités américaines veulent tuer 500 000 chouettes

Sur la côte ouest des Etats-Unis, la chouette rayée domine, au grand dam de la petite chouette tachetée. Les autorités comptent recourir à des mesures drastiques.

Julian Seiferth / t-online

Sauver des chouettes en abattant des chouettes: tel est l'objectif de l'United States Fish and Wildlife Service, comme l'a rapporté la chaîne américaine NBC News.

La chouette tachetée est une espèce de rapace nocturne originaire de la côte ouest des Etats-Unis qui peut mesurer jusqu'à 43 centimètres de long. Elle a une envergure de 1,14 mètres. La chouette rayée est très similaire, mais pas tout à fait identique: comme son nom l'indique, son plumage est rayé, gris brunâtre.

500 000 de ces chouettes rayées doivent être abattues. Image: wikimedia/Arad

«Elles mangent presque tout»

La chouette rayée est toutefois nettement plus grande que sa cousine, jusqu'à 63 centimètres. Son envergure peut quant à elle atteindre 1,25 mètre. Contrairement à la chouette tachetée, elle n’est pas une espèce indigène de la côte ouest et menace désormais le plus petit oiseau de proie.

Ce qui est principalement dû à son comportement: la chouette rayée se reproduit plus rapidement, chasse de manière plus agressive et est moins sélective dans le choix de son habitat. «Elles s'insèrent dans l'habitat de la chouette tachetée, atteignent une population élevée, mangent pratiquement tout et entrent ainsi en concurrence», explique le biologiste David Wiens sur NBC News.

Une chouette tachetée, qui doit être préservée, au sens de l'United States Fish and Wildlife Service. Image: wikimedia / U.S. Fish and Wildlife Service

Afin de sauvegarder la population de chouettes tachetées, celle des chouettes rayées doit être réduite ou, selon les mots des autorités, «éliminée mortellement» – c'est-à-dire abattue avec des fusils de chasse. Au cours des trois prochaines décennies, environ 470 000 animaux devraient être tués dans les Etats de Washington, de l’Oregon et de Californie.

Peu d’impact sur les chouettes rayées

La population de chouettes rayées ne serait pas menacée. L'autorité parle d'un à deux pour cent de l'aire de répartition mondiale de la chouette.

Pourquoi cette mesure si drastique et définitive? En 2021, David Wiens a publié une étude sur la suppression de la chouette rayée. Sur une période de cinq ans, près de 2500 hiboux ont été abattus dans le nord-ouest du Pacifique aux Etats-Unis. Les chances de survie des chouettes tachetées ont alors augmenté d'environ 10%. La population s'est stabilisée, mais n'a pas augmenté.

«Une situation contre nature»

Pour aboutir sur une augmentation et ainsi sauver l’espèce, une approche à plus long terme est cependant nécessaire. «Autrement, la chouette rayée se rétablirait. Dans ce cas, nous devrions gérer cette espèce pour toujours», identifie l'expert.

Si la chouette rayée vit, aujourd’hui, sur la côte ouest, cela s'explique probablement par le fait que les gens l’ont introduite. L’autorité affirme qu’il est nécessaire de «corriger cette situation contre-nature». Les voix d'opposition viennent de l'organisation de protection des animaux Friends of Animals. «Nous devons discuter de la manière de relever les défis du changement climatique et de l'évolution des habitats», a déclaré sa porte-parole, Jennifer Best.

«Tuer les espèces qui s'adaptent n'est pas une bonne solution»

La demande de l'United States Fish and Wildlife Service est encore soumise au débat public. La version finale devrait être déposée l'été prochain.