4 ans sans pluie au Kenya: les grands animaux se meurent

La pire sécheresse depuis des décennies a causé la mort de centaines d'animaux dans les réserves animalières du Kenya.

512 gnous, 381 zèbres, 205 éléphants, 51 buffles, 49 zèbres de Grévy et 12 girafes: autant d'animaux retrouvés morts dans les réserves naturelles et les parcs nationaux du Kenya.

C'est le triste bilan des neuf derniers mois fait par le Kenya Wildlife Service (le service de protection de la faune du Kenya), dans un rapport.

Les animaux sont victimes de la pire sécheresse que l'Afrique de l'Est ait connue depuis des décennies. Dans certaines régions du Kenya, il n'a que peu, voire pas du tout, plu au cours des deux à quatre dernières années. Ce qui a eu de graves conséquences pour les hommes et les animaux. Les éléphants, par exemple, boivent 240 litres d'eau par jour, selon Jim Justus Nyamu, directeur du Centre de voisinage des éléphants.

Les images de la BBC👇 Vidéo: watson

Les auteurs du rapport appellent à un recensement aérien urgent de la faune pour obtenir une image plus authentique de l'impact de la sécheresse sur la faune. Ils demandent également à être fourni en eau, de manière immédiate, dans les régions les plus durement touchées. Le ministre kenyan du tourisme et de la faune a déclaré que les autorités donneraient du foin aux animaux.

Traduit et adapté de l'allemand par mndl