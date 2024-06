Les combats de vaches d'Hérens sont très populaires en Valais, d'où elles sont originaires. Image: keystone / dr

30 000 Français veulent interdire une tradition suisse

L'Association Justice Animaux Savoie a lancé une pétition le 27 mai pour faire interdire les combats de vaches d'Hérens en France. Des joutes particulièrement populaires en Valais, où l'interdiction de ces combats de reines n'est pas à l'ordre du jour.

En Savoie, région française frontalière avec la Suisse, une association veut faire interdire les combats de vaches d'Hérens. Ces défenseurs du bien-être animal ont lancé une pétition fin mai, qui récolte pour l'heure un peu moins de 30 000 signatures. L'Association Justice Animaux Savoie (AJAS) l'adresse au président français ainsi qu'au ministre de l'agriculture. Raisons invoquées pour bannir ces combats?

«Pour quelques minutes de spectacle, les animaux subissent le stress du transport en bétaillère et sont amenés à se battre dans un lieu inconnu à proximité d’un public bruyant, bien loin des vertes et paisibles prairies.» Extrait du texte de la pétition

La démarche a suscité la curiosité de TF1. Le journal de 13 heures s'est fait l'écho de cette pétition, et est allé à la rencontre des éleveurs à l'occasion de combats organisés en France voisine.

«Je fais du concours avec mes chevaux, c'est exactement le même principe. Il y a du bruit, de la musique [...]. Ça ne fait pas tant de polémique dans le cheval, parce que c'est un sport olympique.» Jane Dompnier, éleveuse interrogée par TF1

Ils précisent que les vaches se battent de toute façon entre elles dans les troupeaux, jusqu'à ce que l'une d'elles prenne la tête de l'alpage. Par ailleurs, elles sont séparées lors de ces combats spectacles lorsque l'une d'elle risque de blesser l'autre, et ce, toujours sous le regard d'un vétérinaire. L'un d'eux affirme en outre au média français que les blessures sont rares.

Un argument qui ne convainc pas les pétitionnaires. «Pour l’AJAS, le fait de stimuler ce comportement agressif et de l’ériger en spectacle est inadmissible. Nous ne pouvons pas comparer la mise en place de la hiérarchie dans un troupeau en alpage où les vaches ont l’espace et la possibilité d’éviter le combat et la confrontation volontaire de deux individus dans une arène, même en plein air!», écrit l'association dans son texte.

«Aujourd'hui, on accepte ça, et demain? Des combats de chiens dominants?» Pauline Di Nicolantino, présidente de l'AJAS, interrogée par TF1

L'AJAS assure encore que la tradition helvétique n'existe que depuis 1922, et que ces combats sont très récents en France.

Le Valais pas inquiet

Une démarche qui, en Valais, d'où sont originaires les fameuses vaches d'Hérens, fait hausser un sourcil. Le Nouvelliste écrit, à propos de cette «nouvelle attaque contre les combats de reines» qu'elle «n'effraie pas outre mesure Fabien Sauthier, le président de la Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens.

En 2022, l'association PETA avait déjà tenté de faire interdire ces joutes bovines. Selon Fabien Sauthier, les membres de PETA étaient «mal informés» sur l’amour que portent les éleveurs à leurs reines, écrivait 20 minutes.

«Oui, nous organisons les combats, mais les vaches font ce qu’elles veulent. Elles font quasiment partie de la famille» Fabien Sauthier, le président de la Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens, dans les colonnes de 20 minutes en 2022

Force est de constater que pour l'heure, en Valais comme en France, les combats de reine ont toujours bel et bien lieu. Reste à savoir si le gouvernement Macron entrera en matière suite à cette pétition. En Suisse, une telle interdiction n'est, pour l'heure, pas franchement à l'ordre du jour.