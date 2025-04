Le magasin Action ouvre en Suisse samedi: voici les prix

Ce week-end, le marché des enseignes discount s'apprête à être une nouvelle fois boulversé. On a le détail de prix proposés par la chaîne néerlandaise de magasins.

Benjamin Weinmann / ch media

Samedi, la pression sur les prix de Migros, Coop et leur concurrents va encore monter d'un cran. A Bachenbülach, dans le canton de Zurich, va s'ouvrir la première filiale d'Action, le discounter non alimentaire qui, selon ses propres dires, connaît la plus forte croissance en Europe.

La chaîne a été fondée en 1993 à Enkhuizen, aux Pays-Bas. Depuis, l'entreprise compte plus de 2900 magasins dans une douzaine de pays.

On sait déjà qu'Action veut proposer environ 6000 articles à des prix avantageux. Les deux tiers de l'offre sera renouvelés en permanence, et 150 nouveaux produits devraient arriver chaque semaine dans les rayons. Quelque 1500 articles devraient toujours être en vente à moins de 2 francs. Du matériel de bricolage aux appareils multimédias, en passant par les produits de soins corporels et les jouets.

A l'assaut de la Suisse

Lors de l'ouverture à Bachenbülach, Robin Roy, directeur national, sera présent, ainsi que Hajir Hajji, la plus haute responsable d'Action. Voilà qui souligne l'ambition du groupe en ce qui concerne la Suisse. Ces jours-ci, les premiers prospectus Action ont déjà été distribués dans les boîtes aux lettres de la zone de commerce de la filiale suisse de cette première filiale. Ces publicités donnent un premier aperçu des tarifs proposées en Suisse par les Néerlandais. Sur la première page, on trouve par exemple des écouteurs sans fil à 4,99 francs.

Hajir Hajji. Image: dr

Plus loin, Action propose un après-shampooing à 1,79 franc, des sandales en plastique à 3,99 francs, 90 comprimés de magnésium à 1,99 franc et des blocs WC à 99 centimes. En outre, le printemps est déjà en promotion, avec une chaise de jardin à 34,95 francs, une haie de lierre artificiel à 14,95 francs et un skateboard à 11,95 francs.

D'autres bonnes affaires suivent, comme un cadre photo à 99 centimes, des petites voitures pour enfants à 1,19 franc ou 10 crayons à papier à 59 centimes. En outre, des produits de marque sont également proposés, comme des piles Duracell, des aliments pour chiens Pedigree et du dentifrice Colgate.

Une arrivée prévue en Suisse romande?

Les deux grands distributeurs suisses, Coop et Migros, vont regarder ces prix de près, de peur de perdre des clients. Car il est clair que l'on n'en restera pas à la seule filiale de Bachenbülach. Selon watson, les portails d'emploi comme Jobscout24 proposaient récemment des postes de travail pour des filliales à Olten, Delémont ou Bâle.

A cela s'ajoute le fait que la chaîne de droguerie allemande Rossmann a également osé faire son entrée sur le marché, et que son concurrent direct Müller a nettement renforcé sa présence en reprenant les magasins Franz Carl Weber.

Traduit de l'allemand par Joel Espi