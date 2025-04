La prochaine pleine lune promet une belle crise existentielle

Dans la nuit du samedi au dimanche 13 avril 2025, la Lune pleine en Balance s'annonce rocambolesque. Micro lune, maxi drame et décisions bancales en perspective: ça va tanguer.

Chers amis lecteurs, accrochez-vous (encore une fois) car la nuit du 13 avril 2025 promet d’être électrique. À 2h22 précises (pour les insomniaques et les âmes tourmentées), notre bonne vieille Lune atteindra son plein potentiel, bien décidée à illuminer nos nuits et nos névroses.

Et pas n’importe comment: cette fois-ci, elle trône en Balance, ce signe qui passe sa vie à hésiter entre tout et son contraire. L'indécise par excellence. Alors autant dire que si vous pensiez avoir les idées claires, c’est raté.

Une lune rose (mais pas vraiment)

Alors non, inutile de chercher un filtre Instagram pour capturer une lune couleur rose. La «pleine lune rose» tient son nom d’une fleur printanière, le phlox rampant, qui a la décence, lui, d’être effectivement rose. Donc à moins que vous ne soyez sous l’emprise d’une substance douteuse, le ciel restera désespérément blanc-gris comme d’habitude. Désolé pour la désillusion.

C'est ça, le phlox rampant 👇 Image: iStockphoto

Mais ce n'est pas tout. Comme si la vie n’était pas assez ironique, cette pleine lune sera une «micro lune». En gros, elle sera à son apogée, c’est-à-dire à plus de 405 990 km de nous. Traduction: elle paraîtra plus petite et moins brillante que d’habitude.

En balance, place à l’illusion du contrôle

Avec la Lune en Balance, préparez-vous à de grandes réflexions existentielles sur vos relations, vos choix et votre vie en général. Vous pensiez avoir réglé vos dramas? La Lune a d’autres projets pour vous. Balance, c’est le signe de l’harmonie, oui, mais aussi de l’indécision chronique.

Attendez-vous donc à hésiter entre envoyer un message à votre ex ou tout simplement changer d’identité et partir en Mongolie. Oui, ce sera ce genre de vibe. Et pour ceux qui croient que la pleine lune influence le comportement humain: bonne nouvelle, vous aurez une excellente excuse pour vos décisions douteuses du week-end.

Côté météo, pas de tempête cosmique en vue. Lausanne nous promet une nuit partiellement dégagée avec des températures frôlant les 6-13°C. Un petit pull et une couverture pour méditer sous la Lune? Ou alors, un verre de vin et un film dramatique, parce qu’après tout, la Lune en Balance nous donne tous un petit air de diva incomprise.

En résumé, cette pleine lune nous plonge dans une ambiance à la fois lunaire et bipolaire. Alors, vous êtes prêts à affronter vos illusions ou vous préférez attendre la prochaine ? Parce que, spoiler alert: la Lune n’attend jamais, elle tourne. Et vous, vous tournez en rond ou pas?

(sia)