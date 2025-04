On a frôlé le drame aux Championnats de Suisse de ski alpin

Remporté par Corinne Suter vendredi, le super-G féminin des Championnats de Suisse a été marqué par une longue interruption, après l'inquiétante chute de Lia Elsa, espoir de la discipline.

Plus de «Sport»

Lia Elsa, 16 ans, était l'une des athlètes les plus jeunes à participer aux Championnats de Suisse de ski alpin, organisés cette semaine à Zinal en Valais.

Malheureusement, le super-G auquel elle a pris part vendredi ne s'est pas bien passé pour elle. Outre son important retard sur les meilleures skieuses du pays, logique compte tenu de son âge, Elsa a chuté à quelques mètres de la ligne d'arrivée, cognant fort sa tête contre la neige et dérivant méchamment, de manière presque inerte, vers le bas de la piste.

image: capture d'écran

L'adolescente est ensuite restée immobile dans la raquette d'arrivée, ce qui a provoqué une importante interruption, mais surtout une grande inquiétude, son état de santé ayant été incertain durant de longues minutes.

Héliportée à l'hôpital de Sion avec sa mère, Lia Elsa s'en sort finalement avec une légère commotion cérébrale, selon le Blick alémanique. Plus de peur que de mal, donc, lors de cette course remportée par Corinne Suter pour la quatrième fois de sa carrière, devant une certaine Malorie Blanc et Stefanie Grob, alors que Lara Gut-Behrami était absente. Habituée de la Coupe du monde, Priska Ming-Nufer n'a pris en revanche que la septième place.

Plus tôt dans la semaine, en descente cette fois-ci, une autre jeune espoir a lourdement chuté: Louise Besse, 17 ans. Après la perte d'un ski à la réception d'un saut, la Valaisanne a été projetée presque au-delà des filets de sécurité. Aucune blessure grave n'a toutefois été constatée, contrairement à Federica Brignone lors des Championnats d'Italie, victime d'une double fracture du tibia-péroné et d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

(roc)