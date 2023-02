Un alligator retrouvé dans un sale état au coeur de New York

Le reptile a été retrouvé abandonné dans un des poumons verts de la ville de New York, Prospect Park. Image: twitter

La découverte rarissime de l'alligator, probablement abandonné par son propriétaire, a été faite dimanche dans l'étang de Prospect Park, à Brooklyn.

Plus de «International»

Alors que les alligators peuplent normalement la Floride et le sud-est tropical et humide des Etats-Unis, un de ces reptiles a été retrouvé vivant bien plus au nord, dans un parc à New York.

«Les gardes forestiers des espaces verts de la mégapole ont sorti de l'eau l'alligator de 1,2 mètre de long, dans un mauvais état et très léthargique. Heureusement, personne n'a été blessé et l'animal est en observation, envoyé aussitôt au zoo du Bronx.» La ville de New York

Un danger pour le reptile et les New-Yorkais: Vidéo: YouTube/Eyewitness News ABC7NY

Sans désigner ni retrouver le responsable de la présence incongrue en ville de l'alligator, le service des espaces verts a averti que «relâcher des animaux dans les parcs de New York est illégal»:

«Le reptile, habitué aux climats chauds et tropicaux, a probablement subi un choc thermique dans l'eau froide de l'étang de Prospect Park, même s'il faisait un agréable 10 degrés dimanche matin à New York.»

Ailleurs, sur la planète: Pourquoi la mort de centaines de lions de mer au Pérou inquiète de Nico Conzett

La dernière découverte médiatisée à New York de ce type de crocodilien remonte à juin 2001, lorsque les autorités, la presse et les curieux avaient passé cinq jours à suivre la capture d'un caïman égaré à Central Park. (ats/jch)