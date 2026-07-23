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Cet ours meurt coincé au sommet d’un pylône de 10 mètres

Vidéo: twitter

Il n’a pas survécu

Une automobiliste est tombée sur une scène rare au Nouveau-Mexique: un ours coincé au sommet d’un pylône électrique.
23.07.2026, 15:3523.07.2026, 15:35

Le pylône mesure un peu plus de dix mètres et se trouve au milieu de nulle part, sur la Highway 56, au Nouveau-Mexique. Une automobiliste américaine a planté sur les freins en tombant sur une scène hallucinante, ce lundi: un ours coincé au sommet dudit pylône. Sur la vidéo que Shannon Mullens a partagée sur les réseaux sociaux, on découvre un animal qui suffoque et très mal en point. S’il est parvenu à s’accrocher grâce à ses pattes avant, il a dû se résoudre à laisser ses pattes arrière pendre dans le vide.

«J'appelle le 911 pour signaler la présence d'un ours au sommet d'un pylône téléphonique»
Une voix, entendue dans la vidéo qui circule sur les réseaux
Vidéo: twitter

Selon divers médias américains, la police avait déjà reçu plusieurs signalements concernant cet ours en mauvaise posture et alerté une agence gouvernementale baptisée «Game and Fish», qui gère la faune sauvage.

«Au début, nous avons cru que l’ours était mort, jusqu’à ce que nous nous approchions de lui et que nous réalisions qu’il était encore en vie», expliquera Shannon, notamment à Fox News. Hélas, personne ne sera en mesure de le sauver. Selon l’agence gouvernementale, lui administrer un sédatif reviendrait à le condamner à tomber d’une hauteur de dix mètres. L’animal décédera électrocuté par les fils, quelques minutes plus tard.

La scène a ému de nombreux internautes, qui n’ont pas compris pourquoi les autorités n’ont pas tout entrepris pour le sauver.

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de Thomas Seibert, Istanbul
Thèmes
- Un ours meurt électrocuté au sommet d’un pylône
Video: twitter
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