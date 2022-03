Boutique Apple fermée dans un centre commercial de Saint-Pétersbourg: Apple a annoncé mardi l'arrêt de la vente de son iPhone et d'autres produits populaires en Russie. La semaine prochaine, l'entreprise prévoit de présenter de nouveaux matériels par streaming en direct.. image: keystone

Comment Apple fait la promo des nouveaux produits en pleine guerre

Le fabricant d'iPhone ne vend provisoirement plus rien en Russie. Mais les affaires mondiales doivent continuer, comme le montre la dernière annonce tonitruante.

Mardi prochain, Apple tiendra son premier «événement spécial» de l'année. Covid oblige, les nouveaux produits devraient être présentés dans le cadre d'un streaming en ligne. Les observateurs s'attendent entre autres à un nouvel iPhone SE.

De quoi s'agit-il?

Après avoir organisé son traditionnel événement de printemps 2021 en avril et présenté, entre autres, de nouveaux iPads Pro et un iMac de 24 pouces, Apple a décidé de reporter cette année son premier salon de produits à début mars. Et ce, malgré la guerre en Ukraine qui fait rage depuis la semaine dernière.

Le slogan original de l'événement enregistré dans l'Apple Park de Cupertino est «Peek Performance». Mark Gurman, journaliste américain spécialisé dans la technologie et fin connaisseur d'Apple, part du principe que la marque présentera non seulement un nouveau mini-iPhone avec connexion 5G, mais aussi de nouveaux ordinateurs Mac équipés de ses propres processeurs ARM particulièrement performants. Et le nouvel iPad Air devrait être équipé de la puce A14 d'Apple, qui fonctionne dans l'iPad Mini (6e génération) et les modèles d'iPhone 13.

Du côté des logiciels, Apple devrait publier iOS 15.4, iPadOS 15.4 et macOS 12.3. Les nouvelles versions du système d'exploitation sont en développement depuis un certain temps déjà et apportent entre autres des améliorations à la reconnaissance faciale Face-ID sur les iPhones et iPads pour les porteurs de masque.

En outre, selon les médias, la fonction Universal Control annoncée en juin 2021 devrait voir le jour, permettant de contrôler les iPads et les Macs avec un seul clavier et un trackpad (ou une souris).

Comment Apple a-t-il réagi à l'invasion russe?

Mardi, le groupe américain avait fait les gros titres en annonçant l'arrêt des ventes en Russie. Tous les produits tels que les iPhones, iPads et Macs vendus via sa propre boutique en ligne sont concernés.

En réaction à l'attaque contre l'Ukraine, les exportations vers les distributeurs russes ont également été suspendues. Le revendeur russe d'Apple «re:Store» a temporairement fermé ses magasins - et a massivement augmenté ses prix pour la réouverture mercredi, comme l'écrit le blog tech américain iMore.

Le 26 février 2022, le vice-premier ministre ukrainien Mychailo Fedorov avait demandé au CEO d'Apple, via Twitter, de fermer complètement l'App Store aux clients russes. Le groupe n'a pas donné suite à cette demande.

Comme Microsoft et Google avant elle, Apple a supprimé les applications des médias de propagande russes RT et Sputnik - mais uniquement pour les utilisateurs en dehors de la Russie.

Apple a également limité divers de ses services en ligne en raison de la guerre en Ukraine. Depuis que le gouvernement américain a pris des sanctions contre un certain nombre de banques russes, Apple Pay ne fonctionne plus pour leurs clients.

Et après que le service de cartographie Google Maps ait permis de suivre les mouvements des troupes et des réfugiés et que Google ait limité cette fonction, Apple a également désactivé temporairement les informations sur le trafic en temps réel dans son propre service de cartographie Apple Maps.

Mardi, le patron d'Apple, Tim Cook, s'est également adressé au personnel dans une note interne transmise à des journalistes américains. Il y écrit:

«Je sais que je parle au nom de tous chez Apple lorsque j'exprime notre inquiétude pour tous ceux qui sont touchés par la violence. Avec chaque nouvelle image de familles fuyant leurs maisons et de citoyens courageux luttant pour leur vie, nous voyons à quel point il est important que les gens du monde entier se rassemblent pour faire avancer la cause de la paix.» Tim Cook, CEO. quelle: theverge.com

Le chef d'Apple a en outre promis que l'entreprise doublerait tous les dons de ses collaborateurs à des organisations humanitaires reconnues, avec effet rétroactif au 25 février.

Apple ne dispose d'un bureau officiel en Ukraine que depuis 2021, comme l'indique un communiqué. Cet été, l'entreprise a ouvert un bureau à Kiev. Dès 2020, Apple a enregistré une société en Ukraine - «probablement aussi pour éviter une taxe pour les entreprises étrangères», comme l'écrit le portail allemand d'informations informatiques golem.de.