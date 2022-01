Comment empêcher Google Maps de localiser votre maison

Le traitement de la demande de floutage auprès d'Apple Plans et Google Maps n'est pas précisé par les deux services en ligne. Gardez donc à l'esprit que les résultats risquent de ne pas être instantanés , encore moins si vous habitez dans un immeuble partagé par d'autres habitants.

Une fois cette étape réalisée, vous pouvez cliquer sur «Signaler un problème» dans le coin supérieur gauche de votre écran. Centrez votre maison à l'intérieur de la case rouge qui apparaît à l'écran et cliquez ensuite sur «Mon domicile» sous les options de flou de demande. Saisissez votre adresse e-mail, puis cliquez sur «Envoyer».

Avec Google Maps, la demande est un peu plus compliquée. Lorsque vous ouvrez l'application, il faut attraper la petite personne jaune située au coin inférieur droit de votre écran . Faites-là ensuite glisser en face de votre domicile.

Envoyez votre demande de censure à l'adresse email «MapsImageCollection@apple.com» et fournissez tous les détails nécessaires à la géolocalisation de votre propriété.

Si l'idée de disparaître de l'une des applications les plus populaires auprès des utilisateurs d'Apple vous tente, il suffit de déposer une demande en ligne auprès de l'entreprise américaine, comme elle l'explique sur son site internet .

Il n'est pas inhabituel de tomber sur des éléments indéchiffrables lorsque l'on visite Google Maps ou Apple Plans. Les deux services de cartographie en ligne dissimulent régulièrement des données telles que les visages ou les plaques d'immatriculation. Si le faire sur des domiciles est moins commun, il n'est pas nécessairement réservé aux plus grands PDG de ce monde. Tout le monde peut également en bénéficier.

Ce floutage numérique intervient après qu' Apple a reçu une ordonnance de la part du patron de la boîte obtenue contre une harceleuse présumée , a rapporté, le 26 janvier, Mac Generation . Depuis septembre 2020, une femme tente régulièrement de pénétrer dans sa demeure en prétendant être son épouse. L'entreprise américaine a réagi en pixélisant la propriété de Tim Cook de son application Apple Plans et en la floutant sur Google Maps.

Promenez-vous dans les rues virtuelles de Google Maps ou Apple Plans afin de repérer le luxueux domicile de Tim Cook, et vous tomberez sur un immense bloc pixélisé . C'est l'expérience qu'a récemment faite le média spécialisé Cult of Mac en tentant de trouver l'adresse du directeur général d'Apple.

La maison de Tim Cook, le directeur d'Apple, a récemment été rendue invisible pas Google Maps et Apple Plans. Ce paramètre n'est pas réservé qu'aux célébrités. Le commun des mortels peut également tenter de récupérer un semblant d'intimité 3.0.

