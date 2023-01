L'iPhone (sur la photo, la série iPhone 13) est le produit le plus important d'Apple avec une part de chiffre d'affaires de plus de 50% du chiffre d'affaires total du groupe. image: keystone

Apple va probablement supprimer ce modèle d'iPhone très populaire

Le modèle d'iPhone le plus petit et le moins cher ne devrait pas être renouvellé. Il semblerait que le développement de la puce 5G aurait trop de retard.

Sven Fröhlich / watson.de

Les fans d'Apple doivent généralement mettre la main à la poche lorsqu'ils achètent un produit du groupe technologique américain. Les appareils d'Apple ne sont plus seulement du matériel technique. Ils sont désormais également considérés comme un symbole de style de vie et de statut social. Et cela a un prix.

Par exemple, le dernier modèle de la célèbre gamme de smartphones, l'iPhone 14, coûte actuellement au moins 929 francs (ou 999 euros). L'enthousiasme a donc été grand lorsque l'entreprise a lancé pour la première fois en 2016 un modèle qui ne coûtait qu'une fraction des prix habituels d'Apple. Mais ce modèle serait aujourd'hui sur le point d'être abandonné.

Que prévoit Apple?

Apple supprime un modèle d'iPhone en raison de problèmes techniques. Il s'agit concrètement de la série iPhone SE, moins chère, dont les prix pour le dernier modèle démarrent actuellement à 479 francs (ou 549 euros), soit nettement moins que les prix habituels des autres iPhones. Comme l'a confirmé le célèbre analyste d'Apple Ming-Chi Kuo via medium.com et Twitter, il n'y aura pas de quatrième génération d'iPhone SE.

Selon Kuo, la décision de l'entreprise est due au fait qu'Apple est en retard dans la conception de la puce 5G. Concrètement, cela signifie qu'à l'origine, la première puce 5G maison devait être installée sur l'iPhone SE 4 à titre d'essai.

En cas de succès, le système devait ensuite être étendu à l'ensemble de la gamme de modèles iPhone 16.

Selon Kuo, il s'agissait de s'assurer que les performances répondent à leurs propres exigences. Actuellement, la puce 5G n'est toutefois pas encore à un niveau satisfaisant. Apple aurait donc décidé d'annuler complètement l'iPhone SE 4.

Les spéculations sur l'avenir de la gamme iPhone SE se poursuivent

Les rumeurs concernant la fin de la série SE étaient persistantes depuis un certain temps déjà. Comme le rapporte le portail technique giga.de, des inquiétudes publiques avaient déjà été exprimées à la fin de l'année dernière. Selon elles, l'iPhone SE 4 aurait de toute façon trop peu de chances d'être commercialisé.

L'iPhone 14 est actuellement le dernier modèle de la gamme de smartphones d'Apple. image: keystone

Alors que l'iPhone SE 3, sorti au printemps 2022, est extérieurement inchangé par rapport à son prédécesseur, il devait en être autrement pour la quatrième génération.

Apple aurait misé sur un tout nouveau design, inspiré de l'iPhone XR. Les coûts de développement plus élevés qui en auraient résulté auraient toutefois eu un impact sur la rentabilité.

Qui en profite?

L'abandon de l'iPhone SE 4 devrait toutefois profiter au fournisseur actuel des puces d'Apple: le fabricant de semi-conducteurs Qualcomm. C'est ce que constate Ming-Chi Kuo:

«L'annulation de l'iPhone SE 4 a considérablement augmenté les chances que Qualcomm reste le fournisseur exclusif de puces de bande de base pour la nouvelle série d'iPhone 16 en 2024.»

screenshot: twitter

Qualcomm restera donc pour l'instant le fournisseur exclusif de puces mobiles d'Apple et fournira également les puces 5G.

Une double contrariété pour Apple.

En effet, depuis 2017, Apple est en conflit juridique permanent avec le producteur de semi-conducteurs. En raison de frais de licence excessifs et de remises retenues, Apple a poursuivi Qualcomm en justice pour obtenir un paiement d'un milliard d'euros. De son côté, Qualcomm a poursuivi Apple pour violation de ses brevets.

Avec son propre concept de puce 5G, la maison Apple voulait s'émanciper un peu plus de son partenaire commercial en conflit. Aujourd'hui, il doit reconnaître son incapacité à se débrouiller seul. Avec des conséquences: la dépendance vis-à-vis du fabricant de semi-conducteurs Qualcomm, également implanté dans la Silicon Valley, perdure.

(t-online/dsc)