Keynote d'Apple: tout savoir des dernières annonces surprenantes

Lors de la conférence mondiale d'Apple, qui a eu lieu lundi 6 juin, les Californiens ont présenté un feu d'artifice de nouveaux logiciels et matériaux puissants. Alors que les femmes ont également joué un rôle significatif dans cette présentation, cela a moins été le cas d'autres acteurs comme la guerre en Ukraine.

Le lundi de Pentecôte, Apple a présenté de nouveaux logiciels et produits dans le cadre d'un show de près de deux heures. Voici les principales questions et réponses à ce sujet.

Quelle a été l'annonce principale?

Il y en avait plusieurs.

A savoir, le nouveau logiciel de voiture d'Apple Carplay (nous y reviendrons). Puis, au cours de la Keynote, on a pu voir de manière saisissante comment – dans le contexte de concurrence avec les smartphones Android et les PC Windows – Apple dit s'appuyer sur les performances supérieures de son matériel et de ses logiciels.

Plus particulièrement en ce qui concerne les développements de puces en interne; Apple tourne à plein régime, comme nous nous apprêtons à le voir ci-dessous.

Que va apporter le nouveau Carplay?

Apple prépare une potentielle révolution pour son logiciel automobile CarPlay. Jusqu'à présent, il permettait d'afficher le contenu d'un iPhone dans l'habitacle. Mais la version à venir devrait, désormais, aussi offrir un accès aux fonctions de la voiture telles que le contrôle de la climatisation ainsi que l'ensemble des paramètres du tableau de bord comme l'affichage de la vitesse.

Et voici un aperçu du nouveau logiciel Cockpit d'Apple. capture d'écran: apple.com

Cependant, les premiers véhicules qui l'utilisent ne devraient pas être présentés avant la fin de 2023, comme le disait la Keynote. Parmi les constructeurs qui, selon Apple, participent au projet figurent Mercedes, Audi et Porsche, ainsi que Ford, Renault, Nissan et Volvo, entre autres. Google travaille, depuis des années, à proposer aux constructeurs une version d'Android pour les fonctions automobiles, en plus de sa concurrente CarPlay Android Auto.

Ici, les entreprises partenaires de Carplay qui ont été citées lors de la keynote d'Apple. capture d'écran: apple.com

Si vous préférez le voir par vous-même en vidéo:

Qu'a-t-il manqué durant cette conférence?

Le patron d'Apple, Tim Cook, qui a ouvert cette WWDC 2022 en tant qu'hôte , n'a pas dit un mot sur la guerre en Ukraine.

Il n'a pas non plus été question de lunettes à réalité augmentée au début de la conférence des développeurs à Cupertino, en Californie. Lesquelles font pourtant l'objet de spéculations depuis des années.

Qu'est-ce qui a particulièrement attiré l'attention?

Cette année, les femmes ont joué un rôle important lors de l'ouverture de la conférence des développeurs WWDC.

Un nombre remarquablement élevé de femmes employées d'Apple se sont présentées sur scène afin de révéler les nouveaux produits.

Et une nouvelle fonctionnalité appelée «Safety Check» visant à protéger les personnes dans des situations abusives comme la violence domestique a, par ailleurs, été mise en évidence. Cette fonctionnalité doit permettre aux personnes concernées de révoquer facilement l'accès à certaines informations, telles que la localisation, qu'elles auraient pu partager auparavant avec quelqu'un d'autre (comme leur partenaire).

En plus d'une liste de contrôle, il existe une «réinitialisation d'urgence» qui permet aux utilisateurs de se déconnecter d'iCloud, de verrouiller les paramètres de confidentialité et de limiter les messages entrants uniquement à «l'appareil qu'ils ont en main».

Katie Skinner présentant la fonction «Safety Check»

Un commentateur du site Engadget a noté que la nouvelle fonctionnalité intervient après qu'Apple a été lié à des dizaines d'incidents de harcèlement signalés aux Etats-Unis sur ses trackers AirTag.

Les journalistes invités par Apple ont suivi la Keynote en plein air. image: keystone

Quoi de neuf du côté de l'Iphone?

L'innovation logicielle la plus importante d'Apple, qui touche environ un milliard d'utilisateurs dans le monde, c'est iOS 16.

La nouvelle génération du système d'exploitation de l'iPhone apporte des améliorations importantes à l'application de messagerie (iMessage). Il est désormais possible de modifier les fautes de frappe dans les messages envoyés et de rappeler les messages envoyés par erreur. En outre, il est désormais possible de marquer un fil de discussion comme non lu.

La mise à jour du système, qui devrait être officiellement disponible à l'automne, apporte une interface entièrement revue et personnalisable pour l'écran de verrouillage.

Après le système Android de Google, Apple se concentre, désormais, également sur une personnalisation accrue de l'écran de verrouillage avec des widgets pour des fonctions telles que l'affichage des prévisions météo. En comparaison, les smartphones Android sont depuis longtemps capables d'afficher des widgets sur l'écran de verrouillage.

Apple proposera également aux développeurs une interface en direct qui permettra par exemple d'afficher en temps réel l'heure d'arrivée d'un service de transport ou le score d'un jeu sur l'écran de verrouillage.

Dans l'application Cartes, il sera désormais possible de planifier des itinéraires comportant jusqu'à 15 arrêts. Les applications pourront à l'avenir intégrer des images provenant des vues de rues «Look Around» d'Apple – ce qui pourrait, par exemple, profiter aux applications immobilières.

Selon l'annonce, la Suisse fait partie des premiers pays à bénéficier de la nouvelle application de cartographie, comme c'est indiqué juste ici: 👇

Selon l'annonce, la Suisse fait partie des premiers pays à bénéficier de la nouvelle application de cartographie. capture d'écran: apple.com

Que propose iPadOS 16?

Voici les nouvelles fonctionnalités en un coup d'œil: capture d'écran: apple.com

Que va apporter «Stage Manager»?

Stage Manager permet de faire basculer une application dans une sorte de mode à fenêtre unique, avec toutes les autres applications ouvertes triées en piles sur le bord gauche de l'écran. L'utilisateur devient ainsi libre de trier lui-même les fenêtres en groupes et de passer d'un groupe à l'autre.

La fonctionnalité a été introduite dans le cadre des annonces macOS 13 Ventura et iPadOS 16. Cependant, selon des informations non confirmées, il ne fonctionnera que sur les iPads et les ordinateurs Mac équipés de la puce M1.

Quels iPhones recevront iOS 16?

Le logiciel peut être installé sur les modèles suivants:

iPhone 7 et 7 Plus.

iPhone 8 et 8 Plus.

iPhone X.

iPhone SE (2020).

iPhone XS et XS Max.

iPhone XR.

iPhone 11, 11 Pro, et 11 Pro Max.

iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro, et 12 Pro Max.

iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro, et 13 Pro Max.

iPhone SE (2022).

Sans oublier la prochaine génération d'iPhone, qui devrait arriver sur le marché cet automne.

Quel nouveau matériel a été présenté par Apple?

En premier lieu, la puce M2. Il s'agit d'un successeur énergétiquement plus performant et efficace de la puce M1 d'Apple (il s'agit plus précisément d'un «système sur puce» car tous les composants importants sont directement reliés entre eux dans un espace restreint).

Comme on le sait, plus le temps passe, plus la firme californienne mise sur le développement de ses propres puces pour tous ses appareils. Avec le M1, Apple avait commencé fin 2021 à tourner le dos aux processeurs du géant du secteur Intel. Dorénavant, l'objectif principal est de passer à une base unique pour tous les appareils, de l'iPhone au Mac.

La puce M2 sera intégrée dans deux nouveaux ordinateurs portables qui, si l'on en croit l'annonce, seront disponibles «le mois prochain»:

Un Macbook Air (13,6 pouces).

Un Macbook Pro (13 pouces).

Lors de la Keynote, Apple a déclaré que le MacBook Air équipé de la puce M2 offrait des «performances d'édition vidéo» 38% plus rapides et des «performances de filtres d'images et d'effets» 20% plus rapides.

Que propose le nouveau MacBook Air?

Les principales caractéristiques (selon Apple): capture d'écran: apple.com

Que propose le nouveau MacBook Pro?

Les principales caractéristiques (selon Apple): capture d'écran: apple.com

Le Macbook-Pro M2 est équipé d'une Touchbar (peu appréciée par de nombreux utilisateurs), c'est-à-dire d'une surface de saisie sensible au toucher située au-dessus du clavier. Le lecteur d'empreintes digitales TouchID est quant à lui intégré juste à droite.

Combien vont coûter les nouveaux Macbooks dotés de la puce M2 ?

MacBook Air 13,6 pouces avec 256 Go de mémoire:

1379 Francs.

MacBook Air 13,6 pouces avec 256 Go de mémoire: MacBook Air 13,6 pouces avec 512 Go de mémoire:

1699 Francs.

MacBook Pro 13,3 pouces avec 256 Go de mémoire:

1449 Francs.

MacBook Pro 13,3 pouces avec 256 Go de mémoire: MacBook Pro 13,3 pouces avec 512 Go de mémoire:

1669 Francs.

Et ici les prix en dollars américains. A noter que le précédent Macbook Air (avec puce M1) est disponible dans l'Apple Store suisse à partir de 1129 francs. capture d'écran: apple.com

Qu'en est-il de watchOS?

La prochaine génération du système d'exploitation de l'Apple Watch s'appelle watchOS 9. Elle propose de nombreuses innovations, dont une application d'entraînement de sport. A l'avenir, la smartwatch d'Apple pourra également enregistrer les phases de sommeil et rappeler aux utilisateurs de prendre leurs médicaments.

capture d'écran: apple.com

Qu'apporte le nouveau logiciel Mac?

Apple a baptisé son nouveau système d'exploitation Mac Ventura. Ainsi, après la baie de Californie qui a donné son nom à macOS Monterey et la région côtière voisine qui a donné lieu macOS a baptisée Big Sur fin 2020, Apple célèbre désormais une ville côtière.

Et voici les nouvelles fonctionnalités de macOS 13 Ventura: capture d'écran: apple.com

Les nouveautés les plus importantes:

Avec Stage Manager , Apple intègre un nouveau mode de mise au point multitâche (plus de détails ci-dessus).

, Apple intègre un nouveau mode de mise au point multitâche (plus de détails ci-dessus). La fonction de recherche Spotlight est améliorée.

est améliorée. L'application Mail d'Apple peut, désormais, rappeler les e-mails et des rappels rapides sont disponibles. De plus, la fonction de recherche intégrée à l'application Mail est entièrement revue.

d'Apple peut, désormais, rappeler les e-mails et des rappels rapides sont disponibles. De plus, la fonction de recherche intégrée à l'application Mail est entièrement revue. Passkey , l'alternative sécurisée aux mots de passe, devrait permettre de se connecter au web via Touch ID et Face ID.

, l'alternative sécurisée aux mots de passe, devrait permettre de se connecter au web via Touch ID et Face ID. FaceTime prend en charge le transfert d'iPhone à Mac. Apple permettra également à l'iPhone d'être utilisé comme webcam Mac (via un support).

Qu'y a-t-il d'autre de nouveau?

Apple a revu son application Home, la plateforme intégrée dans les systèmes d'exploitation pour les appareils smart home compatibles avec la norme Homekit.

capture d'écran: apple.com

Avec la nouvelle application Freeform, Apple veut proposer une sorte de tableau blanc numérique sur lequel plusieurs utilisateurs peuvent partager et éditer non seulement du texte, mais aussi des dessins, des photos et des vidéos.

Du nouveau pour les passionnés de jeux vidéo?

Apple augmente considérablement les performances de jeu et veut ainsi se rendre attrayant pour les joueurs pro.

Les Mac équipés d'une puce Apple (M1 ou M2) peuvent désormais jouer à des classiques tels que Grid Legends d'Electronic Arts (EA), Resident Evil Village de Capcom et No Man's Sky de Hello Games. Ces jeux devraient être disponibles fin 2022.

Jusqu'à présent, les jeux étaient disponibles sur des consoles de jeux et/ou des PC de jeu hautes performances (avec des systèmes Windows), résume 9to5Mac à propos de la situation de départ.

Comme Apple Silicon est également intégré dans les iPads, les développeurs de jeux peuvent désormais lancer des jeux AAA à la fois sur Mac et sur iPad. «Les joueurs Mac et iPad ne doivent plus se sentir exclus parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur orienté jeux».

La nouvelle API dite Metal 3 accélérée par le matériel – c'est-à-dire l'interface de programmation mise à disposition par Apple au niveau du système d'exploitation pour les développeurs de jeux – doit garantir les meilleures performances de jeu possibles, tandis que l'upscaling MetalFX, similaire à Nvidia DLSS, AMD FSR ou Intel XeSS, met à l'échelle les jeux à une résolution plus élevée, presque sans perte, pour améliorer encore les performances.

Combien coûtent les nouveaux chargeurs de Macbooks?

Chargeur double USB-C 35 watts: 65 francs.

Chargeur USB-C 67 watts: 65 francs.

Chargeur USB-C 30 watts: 45 francs.

Quand les versions bêta du nouveau logiciel seront-elles disponibles?

Les développeurs de logiciels enregistrés auprès d'Apple, ou les personnes qui paient la cotisation annuelle correspondante peuvent essayer le nouveau logiciel dès à présent.

La bêta disponible pour le public devrait suivre en juillet 2022.

