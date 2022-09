L'iPhone 14 peut désormais détecter les accidents de voiture et appeler automatiquement les sauveteurs. Pour ce faire, des capteurs d'accélération améliorés sont intégrés, comme sur la nouvelle Apple Watch. screenshot: youtube

L'iPhone 14 appelle les urgences tout seul: voici les dernières innovations

iPhone 14, AirPods 2, Apple Watch Ultra.... Apple a présenté ses nouveaux gadgets dans un flux vidéo. Voici un résumé de toutes les annonces.

Mercredi soir, Apple a présenté ses nouveaux précieux lors d'un «événement spécial» retransmis en direct à Cupertino, en Californie. C'est la première fois depuis le début de la pandémie que la keynote s'est tenue devant un public, au Steve Jobs Theater, sur le site du nouveau quartier général, Apple Park.

L'iPhone, produit phare de la société américaine, était (évidemment) au centre de l'attention. Outre deux modèles standard remaniés comme l'iPhone 14 (6,1 pouces) et l'iPhone 14 Plus (6,7 pouces), il y a également deux nouveaux modèles Pro: le 14 Pro et le 14 Pro Max. De nouvelles Apple Watch ont également été dévoilées, dont une version «Ultra» pour les sportifs, ainsi que de nouveaux AirPods Pro.

Quelles ont été les principales annonces?

Appels d'urgence iPhone par satellite

Pour la première fois, les nouveaux iPhones pourront envoyer des messages d'urgence directement par satellite. C'est une fonction fondamentale puisqu'elle permet de sauver des vies lorsque des personnes se trouvent en danger dans des zones sans couverture mobile.

Normalement, une telle manœuvre ne peut être réalisée que par des téléphones satellites spéciaux avec des antennes plus grandes. Pour préserver l'ergonomie optimale si propre aux matériaux Apple, l'entreprise a alors intégré un système interne de connexion aux satellites dans les boîtiers conventionnels du nouvel iPhone 14.

capture d'écran: youtube

En l'état, un défi technique des plus importants subsiste toutefois: la connexion. Comme l'a souligné le groupe ce mercredi, l'iPhone doit être pointé directement vers le satellite – à ciel ouvert. Il reste à noter que la transmission pourra par ailleurs prendre quelques secondes ou plusieurs minutes.

Comme les satellites ne sont pas visibles à l'œil nu, les utilisateurs recevront de l'aide pour les orienter grâce à un graphique affiché à l'écran. Dans un premier temps, cette fonction ne sera disponible qu'aux Etats-Unis et au Canada et sera gratuite les deux premières années pour les acheteurs d'un iPhone 14.

Une pilule modifiable au lieu d'une encoche

Les modèles Pro les plus chers de l'iPhone 14 bénéficient, entre autres, d'une «section» réduite sur l'écran pour la caméra selfie et la reconnaissance faciale.

L'écran peut, en outre, rester activé en permanence (c'est ce qu'on appelle le «Always-on-Display»). Cela crée de nouvelles possibilités pour les applications sur l'écran d'accueil qui affichent des informations en temps réel, comme par exemple les scores en direct des événements sportifs.

L'iPhone 14 Pro n'a plus d'encoche en haut de l'écran. image: youtube

L'emplacement pour la carte SIM disparaît

Les versions américaines de l'iPhone 14 ne disposeront plus d'un emplacement pour une carte SIM physique, mais miseront entièrement sur une eSIM reprogrammable.

Modèle de montre pour les sportifs et les aventuriers

Apple a expliqué tenir à consolider sa position prédominante dans le secteur des montres informatiques en proposant une gamme de modèles plus importante. C'est la raison pour laquelle l'Apple Watch Ultra présentée mercredi est plus grande et plus robuste que les versions précédentes.

Avec cette montre, Apple s'adresse tout particulièrement aux sportifs de l'extrême et aux aventuriers, qui étaient jusqu'à présent ciblés par des spécialistes comme Garmin. Grâce à une batterie plus grande, la Watch Ultra devrait fonctionner 36 heures sans être rechargée et même jusqu'à 60 heures si les paramètres d'économie d'énergie sont activés.

Toutes les versions de la montre sont livrées avec une connexion cellulaire intégrée. Un gros bouton supplémentaire devrait également être facile à utiliser avec des gants, ce qui pourra, par exemple, aider des plongeurs. Avec un prix de 799 dollars aux Etats-Unis, la montre Ultra est légèrement plus chère que les modèles précédents.

Capteur de température pour le cycle féminin et plus encore

La nouvelle Apple Watch 8 conventionnelle reçoit deux capteurs qui mesurent la température du corps et qui a notamment présenté comme une manière d’améliorer la précision du suivi du cycle menstruel. De nouveaux capteurs de mouvement peuvent également détecter les accidents de voiture afin que la montre puisse alerter automatiquement les services de secours. La Watch reconnaît entre autres les collisions frontales ou latérales ainsi que les tonneaux. Pour ce faire, elle évalue également les bruits environnants.

Les nouvelles couleurs de boîtier des modèles iPhone 14 Pro. capture d'écran: youtube

Pour la première fois, le roaming

Les montres d'Apple dotées d'une puce de téléphonie mobile prendront désormais en charge le roaming, soit la faculté d'un téléphoner à échanger des données via le réseau d'un autre opérateur. Jusqu'à présent, la connexion sans un iPhone connecté était limitée aux frontières nationales. La Watch SE, moins chère et souvent achetée pour les enfants ou les parents âgés, recevra la même nouvelle puce que la Watch 8.

Nouveaux bouchons d'oreille avec réduction active du bruit

Avec les nouveaux AirPods Pro, Apple actualise le modèle plus cher d'écouteurs sans fil déjà introduit en 2019. Parmi les innovations, on trouve une réduction des bruits environnants deux fois plus efficace selon Apple, ainsi que la possibilité de modifier le volume sonore par des mouvements de balayage sur les écouteurs.

L'ingénieure d'Apple Mary-Anne Rau a présenté les nouveaux embouts. capture d'écran: youtube

Et les prix en Suisse?

On les trouve sur le site web d'Apple.

iPhone 14: à partir de 929 francs

(avec 128 gigaoctets de mémoire interne)

> 1049 francs, pour 256 GB

> 1289 francs, pour 512 GB



iPhone 14 Plus: à partir de 1049 francs

(avec 128 gigaoctets de mémoire interne)

> 1169 francs, pour 256 GB

> 1409 francs, pour 512 GB



iPhone 14 Pro: à partir de 1179 francs

(avec 128 gigaoctets)

> 1299 francs, pour 256 GB,

> 1539 francs, pour 512 GB

> 1779 francs, pour 1 Terabyte



iPhone 14 Pro Max: à partir de 1299 francs

(avec128 gigaoctets)

> 1419 francs, pour 256 GB,

> 1659 francs, pour 512 GB

> 1899 francs, pour 1 Terabyte



AirPods Pro (2e génération): 256 francs

(selon le site web d'Apple, les commandes seront possibles à partir du 9 septembre, 14 heures et disponible à partir du 23 septembre)

Apple Watch SE: à partir de 269 francs

à partir de 269 francs Apple Watch Series 8: à partir de 429 francs

à partir de 429 francs Apple Watch Ultra: à partir de 849 francs



(dsc)

