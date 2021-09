International

Apple

Apple retarde la mise en place de son outil anti pédocriminalité



Apple retarde la mise en place de son outil anti pédocriminalité

Image: sda

La firme de Cupertino a fini par céder: la mise en place de ses nouveaux outils contre la pédopornographie, accusés de violer la vie privée, sera finalement reportée.

Apple veut prendre du temps. Le géant de l'informatique a annoncé vendredi qu'il allait retarder le lancement de ses nouveaux outils censés combattre la pédopornographie.

Dévoilés début août, ils ont été conçus pour mieux repérer les images à caractère sexuel impliquant des enfants, sur son serveur iCloud et sur la messagerie iMessage pour les comptes d'enfants liés à un abonnement familial.

Bien que l'idée a été saluée positivement, sa mise en place pratique a soulevé beaucoup de questions, notamment au sujet de la protection de la vie privée. Pour certains, ce système de surveillance peut être très facilement utilisé par un gouvernement, pour l'analyse du contenu et de recherches à titre privé.

Une lettre ouverte contre ces technologies a été signée par diverses ONG et plus de 7700 personnes, dont l'ancien informaticien de la Central Intelligence Agency (CIA) et lanceur d'alerte Edward Snowden.

Inquiétudes

Face à ces inquiétudes, Apple a décidé «de prendre du temps supplémentaire au cours des prochains mois pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations avant de mettre en service ces importantes fonctionnalités de protection des enfants», écrit le groupe dans une note sur son site.

Apple avait annoncé initialement vouloir installer ses nouveaux outils lors des prochaines mises à jour des systèmes d'exploitation sur les iPhone, iPad, iWatch et iMac aux Etats-Unis. (ats/asi)

Ça n'a rien à voir, mais voici un pantalon de 70 mètres de long: 1 / 9 Un pantalon de 70 mètres de long présenté à Beromünster (LU) source: sda / urs flueeler Plus d'articles Actu La Suisse n'éduque pas correctement les enfants issus de l'asile Link zum Artikel La 5G vient à peine d'arriver et la 6G est déjà en route Link zum Artikel «Les catastrophes de cet été sont clairement liées au réchauffement» Link zum Artikel Oubliez Spotify, TikTok lance sa propre plateforme de musiques virales Link zum Artikel