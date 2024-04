Le projet fou de l'Arabie saoudite a rencontré un grain de sable dans son développement. Image: neom

Le projet de mégapole de l'Arabie saoudite commence mal

L'Arabie saoudite avait annoncé en fanfare le projet The Line, une cité qui devait s'étirer sur 170 kilomètres à travers le désert. Mais le chantier a déjà pris du retard.

Un million et demi d'habitants devaient investir The Line d'ici 2030 en Arabie saoudite. Mais il n'en sera rien, le chantier a pris du retard. Le gouvernement doit donc revoir en partie ses ambitions.

Au total, la ville doit s'étendre sur 170 kilomètres à travers le désert. Mais d'ici 2030, seuls 2,4 kilomètres seront terminés, selon Bloomberg. De quoi loger moins de 300 000 personnes.

Cela bouleverse la planification globale de la mégapole. En effet, le plan initial prévoyait que l'ensemble serait achevé dès 2045 et offrirait alors de la place pour neuf millions de personnes.

Licenciements d'ouvriers

Un document obtenu par Bloomberg montre que les planificateurs ne sont pas satisfaits de l'avancement actuel. Selon ce document, au moins un entrepreneur aurait déjà commencé à licencier des ouvriers. Les responsables saoudiens n'ont pas encore répondu aux sollicitations des médias à ce sujet.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane veut faire du projet Neom, d'un coût total d'1,5 trillion de dollars, le fleuron qui transformera l'économie de son pays. Et qui lui permettra de s'affranchir du pétrole. Outre The Line, Neom devrait comprendre une cité industrielle, des ports et des infrastructures touristiques.

