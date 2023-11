Eurodreams: les premiers gagnants vont recevoir 22 222 francs par mois

Les jeux d'argent et de hasard sont dangereux: risque d'addiction élevé, perte d'argent, conflits familiaux...L'addiction au jeu est un trouble psychique reconnu par l'Organisation mondiale de la santé: les jeunes de 18 à 29 ans sont les plus touchés. Vous vous inquiétez quant à votre relation aux jeux d'argent ou celle de vos proches? Vous pouvez trouver de l'aide

Eurodreams est un nouveau jeu proposé dans huit pays européens. En Suisse, il est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir. (ats/jch)

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream» a également fait deux gagnants, a annoncé la Loterie romande. Ils remportent une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans .

Un nouveau jeu de loterie débarque en Suisse et il peut changer votre vie

Deux heureux gagnants ont décroché le gros lot au premier tirage Eurodreams lundi soir. Ils ont gagné une rente mensuelle de 22 222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 10, 13, 14, 25, 30, 35 ainsi que le numéro spécial «dream» 5.

Le dernier-né des jeux de loterie disponible en Suisse et dans sept autres pays à travers l'Europe a fait son premier grand gagnant, en France.

