L'Italie interdira des milliers de voitures et ça concerne la Suisse

A partir d’octobre 2025, de nombreux véhicules diesel seront bannis des grandes villes comme Turin. En cause: un air trop pollué et une nouvelle loi qui ne plaisante pas.

Top départ le 1er octobre 2025. La région du Piémont va interdire la circulation des véhicules diesel répondant à la norme Euro 5 dans toutes les villes de plus de 30 000 habitants, y compris Turin, la capitale régionale. Cette mesure s’inscrit dans un plan global pour améliorer la qualité de l’air, prévu pour durer jusqu’en 2030.

Ce verrouillage des diesels sera d’abord en vigueur jusqu’au 15 avril 2026, puis chaque année entre le 15 septembre et le 15 avril, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 18h30.

Des dizaines de milliers de conducteurs concernés

A la base, cette interdiction devait entrer en vigueur à l’automne 2024. Mais la région a décidé de repousser d’un an. Cette fois, c’est acté. Et ça va toucher beaucoup de monde: environ 250 000 voitures diesel Euro 5 sont encore immatriculées dans le Piémont. Ce qui représente près de 8% de l’ensemble du parc automobile de la région.

La norme antipollution Euro 5 de 2009, impose des limites plus strictes sur les émissions de NOx (oxydes d’azote), monoxyde de carbone, particules fines et hydrocarbures. L’objectif? Réduire la pollution, tout simplement. Depuis septembre 2009, cette norme est obligatoire pour les nouveaux modèles. Et depuis janvier 2011, pour toutes les voitures neuves. En septembre 2015, elle a été remplacée par la norme Euro 6, encore plus exigeante.

Les touristes aussi vont devoir s’adapter

Les habitants ne sont pas les seuls concernés. Les vacanciers et les frontaliers devront, eux aussi, laisser leur vieux diesel au garage s’ils veulent entrer dans ces zones. Et attention, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de vignette écologique nationale en Italie que c’est open bar. Pour les forces de l’ordre, ce n’est pas toujours facile de repérer les véhicules interdits. Mais la loi s’applique quand même et si vous vous faites choper, ça peut faire mal.

L’amende minimale est de 168 euros (157 francs). En cas de récidive, le conducteur risque carrément une interdiction de circuler d’un mois. Et si vous conduisez un poids lourd ou un utilitaire, la note peut grimper jusqu’à 500 euros (468 francs).

Mais le Piémont n’est pas le seul à serrer la vis. Les régions de Lombardie, Vénétie et Emilie-Romagne planchent, elles aussi, sur des mesures similaires.

Comment connaitre la norme de sa voiture

Pour déterminer la catégorie Stick'AIR (0, 1, 2, 3, 4, 5, hors catégorie*) d'un véhicule immatriculé en Suisse, il faut connaître:

Sa motorisation (essence, diesel, électrique ou hydrogène);

Son «Code émissions» renseigné dans le permis de circulation du véhicule (carte grise) dans la rubrique (case 72).

Cette référence intègre en effet le type de véhicule et la norme d'émissions «Euro» du véhicule. Par exemple, le code B5a correspond à un véhicule de tourisme répondant aux exigences de la norme Euro 5.

