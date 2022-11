Un chanceux remporte le jackpot historique de 2 milliards à la loterie

Avant la nuit de lundi à mardi, 40 tirages consécutifs n'avaient généré aucun grand gagnant , menant le jackpot à grimper jusqu'à la somme mirobolante de plus de deux milliards de dollars. (mbr)

Le tirage de cette loterie exceptionnelle avait d'abord été reporté ce mardi pour des raisons de sécurité. En effet, le pactole avait suscité une telle fièvre du jeu à travers les Etats-Unis que la loterie d'un des Etats participants avait demandé plus de temps, afin de pouvoir traiter ses données.

Néanmoins, ce Californien peut se vanter d'avoir remporté le plus gros jackpot de l'histoire du loto.

S'il vient rejoindre le club très select des milliardaires de la planète, notre heureux gagnant ne peut toutefois pas adhérer au palmarès des 10 personnes les plus riches de la planète: le dixième, l'entrepreneur indien Mukesh Ambani, peut se targuer d'être à la tête d'une fortune d'environ 90,7 milliards de dollars, selon Forbes .

Notre chanceux Californien a donc acheté un ticket avec les cinq nombres gagnants (10-33-41-47-56) et le numéro spécial "Powerball" (10). Ses chances étaient, très exactement, de 1 sur 292,2 millions , selon la Multi-State Lottery Association en charge du tirage. On peut dire que c'est un sacré veinard: à titre de comparaison, la probabilité d'être frappé par la foudre est d' une chance sur un million .

Ses chances étaient infimes, et pourtant: un Américain l'a fait. Il remporte, de ce fait, plus de 2 milliards de dollars au loto.

Ses chances étaient infimes, et pourtant: un Américain l'a fait. Il remporte, de ce fait, plus de 2 milliards de dollars au loto. Image: Shutterstock

