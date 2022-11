Etats-Unis: nouveau record de 1,9 milliard de dollars à la loterie

Il n'y a pas eu de billet correspondant aux cinq numéros et au Powerball lors du tirage de samedi, ont annoncé les organisateurs. Seize joueurs ont néanmoins trouvé les cinq premiers numéros (sans le Powerball) et touchent chacun un million de dollars. Le pactole était samedi de 1.6 milliard de dollars, déjà un record.

Bardella, le «cyborg» du 9-3, qui remplace Marine Le Pen à la tête du RN

Il était sur tous les fronts, tous les plateaux, toutes les lèvres durant la campagne présidentielle de Marine. Jordan Bardella, plus jeune, plus dangereux et plus doué que «maman», a pris la tête du parti d'extrême droite qui avait toujours connu un Le Pen à sa tête. L'eurodéputé a obtenu 84,84% des voix face à Louis Aliot. Portrait d'une bestiole politique redoutable, sculptée en Seine-Saint-Denis.

«Je me permets de solliciter votre confiance pour poursuivre le chemin victorieux que nous avons emprunté derrière Marine.» En s'adressant aux militants, en août dernier, Jordan Bardella parlait évidemment du joli coup réalisé par le Rassemblement national (RN) aux dernières législatives. Un succès qui confirme que cet héritier moderne et autoritaire, qui a tenu la baraque durant la campagne présidentielle, a bel et bien de l'ambition.