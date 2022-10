Blacklistées par la Gafi, la Birmanie et la Russie sont en sueur

Contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme et de prolifération d'armes, le Groupe d'action financière (Gafi) prend des mesures en plaçant la Birmanie sur liste noire et en isolant la Russie.

Le Gafi ajoute la Birmanie sur liste noire et isole la Russie. Image: Shutterstock

Le Groupe d'action financière (Gafi) a ajouté la Birmanie à la liste noire des pays à risque «élevé» de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de prolifération d'armes de destruction massive. Il a en outre isolé la Russie en raison de la poursuite de sa guerre en Ukraine.

«La Russie continue de violer les principes fondamentaux du Gafi visant à promouvoir la sécurité et l'intégrité du système financier» Le Gafi

L'organisation a donc déploré les actions de la Russie à l'issue vendredi de sa réunion plénière à Paris qui a décidé de «l'interdire de participer à des projets actuels et futurs du Gafi».

Protéger le système financier international

Le groupe d'action financière, qui va «continuer à surveiller la situation», a répété dans un communiqué que «toutes les juridictions devraient être vigilantes face aux risques de contournement des mesures prises contre la Russie pour protéger le système financier international».

La Russie est «mise à l'écart au sein du Gafi», a affirmé son président, Raja Kumar, au cours d'une conférence de presse.

Birmanie, Corée du Nord et Iran sur liste noire

Le Gafi a par ailleurs placé la Birmanie sur liste noire aux côtés de la Corée du Nord et de l'Iran, en raison d'un «manque de progrès» et d'«une majorité de mesures» non mises en œuvre un an après l'échéance du délai qui lui était imparti pour les mener à bien, a expliqué Kumar.

La liste grise des pays soumis à une surveillance renforcée accueille pour sa part trois nouveaux venus, la République démocratique du Congo (RDC), le Mozambique et la Tanzanie, tandis que le Nicaragua et le Pakistan en ont été retirés, selon l'organisation

Une longue liste grise

Au total, 24 pays se retrouvent donc sur cette liste grise, qui comprenait déjà:

L'Albanie,

La Barbade,

Le Burkina Faso,

Le Cambodge,

Les îles Caïmans,

Gibraltar,

Haïti,

La Jamaïque,

La Jordanie,

Le Mali,

Le Maroc,

Le Panama,

Les Philippines,

Le Sénégal,

Le Soudan du Sud,

La Syrie,

La Turquie,

L'Ouganda,

Et les Emirats arabes unis (EAU).

Le Gafi rappelle que la Birmanie s'était engagée en février 2020 à agir sur ses «manquements stratégiques» par un plan d'action qui s'est terminé en septembre 2021. En juin, le Gafi avait accordé un nouveau délai à la junte au pouvoir pour mettre en œuvre son plan d'action jusqu'en octobre, mais constate aujourd'hui un «manque de progrès constant».

Effort congolais

«Quand ils mettent en œuvre des mesures de vérification renforcées, les pays doivent faire en sorte que les flux d'argent pour l'assurance humanitaire, les activités caritatives légitimes et les envois de fonds depuis l'étranger ne soient pas perturbés», nuance toutefois le Gafi.

Les pays sur la liste grise ont de leur côté pris des engagements pour renforcer leur coopération avec le Gafi. La RDC a ainsi pris un «engagement politique de haut niveau» et a déjà fait des progrès notamment en «faisant de la confiscation des biens mal acquis une mesure prioritaire». (myrt/ats)