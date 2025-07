Un drone à fibre optique ukrainien: la bobine est renfermée dans le cylindre situé au-dessus de la charge explosive. Getty Images Europe

Des «drones terrifiants» menacent d'étrangler les animaux ukrainiens

Depuis environ une année, Russes et Ukrainiens utilisent des drones contrôlés par la fibre optique. Très efficaces, ces engins libèrent dans la nature des kilomètres de câbles synthétiques nocifs pour l'environnement et les animaux.

Plus de «International»

La photo tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Elle montre un nid d'oiseau, composé en partie de minces fils grisâtres et synthétiques: des câbles de fibre optique. Prise par un soldat ukrainien, l'image illustre parfaitement les conséquences d'un nouveau type d'arme déployée à large échelle sur les champs de bataille d'Ukraine depuis environ une année: les drones à fibre optique.

Cette innovation a d'abord été introduite par les forces russes, au printemps 2024. Très rapidement, l'armée ukrainienne a commencé à faire de même, et tente désormais de rattraper le coup. Une frénésie qui s'explique par la redoutable efficacité de ces drones. Car, comme l'explique Forbes, il n'existe à l'heure actuelle aucune mesure efficace pour les contrer.

Un nid fabriqué avec des câbles de fibre optique. image: x

Le principe est pourtant simple. Ces petits drones ne sont pas contrôlés par des ondes radio, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais par de minces câbles de fibre optique reliant l'engin directement à la manette du pilote. Cela les rend imperméables aux dispositifs de guerre électronique développés pour brouiller les signaux radio.

De plus, le câble permet la transmission d'images vidéo d'une qualité nettement supérieure, ce qui améliore leur précision. Cela a été documenté par de nombreuses vidéos, où l'on voit ces engins se faufiler dans des bâtiments par les fenêtres ou voler à l'intérieur d'étroites tranchées. Insensibles aux aspérités du terrain, souvent fatales aux ondes radio, ils peuvent également voler à très basse altitude, évitant ainsi d'être repérés à l'oeil nu.

Ces armes, que la BBC n'hésite pas à qualifier de «terrifiantes», seraient en train de changer la manière dont la guerre est menée. Ce qui est sûr, c'est que leur usage va se généraliser. Selon certaines estimations, les drones à fibres optiques représentent désormais environ 10% de la production ukrainienne.

Des kilomètres de câbles polluent la nature

Leur efficacité cache, pourtant, des conséquences très néfastes pour l'environnement. Chaque engin dispose d'une bobine faisant jusqu'à 20 kilomètres de long (voire 50, selon les deux belligérants). Si l'on ajoute que, généralement, plusieurs drones opèrent dans la même zone, on se retrouve très vite avec d'immenses quantités de câbles libérés dans la nature.

Une situation documentée par de nombreuses images provenant du front: d'épaisses toiles de câbles pendent entre les arbres, jonchent les champs et encombrent les routes - et se retrouvent même dans les nids des oiseaux, comme indiqué en début d'article.

1 / 8 Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine

Sans surprise, ces matériaux endommagent la nature de nombreuses manières. Selon le «Conflict and Environment Observatory» (CEOBS), ils représentent «une nouvelle menace environnementale de taille» dans les zones de conflit.

Tout d'abord, ces câbles peuvent résister dans l'environnement pendant plus de 600 ans, indique le CEOBS. Leur composition les rend difficiles à recycler - sans parler du fait que, étant présents dans des zones de combat, ils sont rarement ramassés.

Risque d'étranglement

Les animaux en sont les premières victimes. Les câbles peuvent s'enrouler autour de leur cou, les étrangler, les amputer ou provoquer leur mort par famine. Les oiseaux et les chauves-souris sont particulièrement exposés à ces dangers.

Les épais réseaux de câbles peuvent également limiter les déplacements de la faune, altérant ainsi le fonctionnement des écosystèmes. Les animaux perdent l'accès à des habitats de qualité et à des ressources importantes, explique le CEOBS.

De plus, leur dégradation peut libérer des substances nocives dans l'environnement, un processus exacerbé par les explosions et les incendies résultant des combats, mais également par la lumière solaire et les changements de températures. Ces câbles peuvent ainsi se décomposer en nanoplastiques ou PFAS, lesquels polluent profondément la nature et menacent, une fois de plus, les animaux.

Dernièrement, note le CEOBS, les câbles de fibre optique peuvent également avoir des répercussions négatives sur de nombreuses activités humaines, telles que l'agriculture et l'industrie. Les tas de fils encombrant les routes entravent les véhicules et risquent de compliquer les opérations de déminage.

Leur déploiement étant encore récent, les conséquences de ces nouveaux drones ne sont pas totalement connues. Pourtant, conclut le CEOBS, les risques physiques et environnementaux associés à leur utilisation en font un phénomène qui doit être surveillé de près.