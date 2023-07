Un Américain remporte un milliard au loto, mais il y a un problème

Un achat dans une supérette de Los Angeles a permis à un Américain de toucher le jackpot: Un milliard de dollars. Mais il y a un hic.

Un joueur de loto de Californie a remporté le jackpot de la loterie américaine Powerball et gagné un milliard de dollars (environ 867 millions de francs). Le veinard, qui avait acheté son billet dans une supérette de Los Angeles, est le seul joueur du pays à avoir trouvé la bonne combinaison, a annoncé mercredi la California State Lottery.

Il s'agissait du troisième plus gros gain de l'histoire de la loterie Powerball et du septième plus gros gain de l'histoire américaine, a rapporté l'agence de presse américaine AP.

Le hic...

Le gagnant doit maintenant décider dans les 60 jours s'il souhaite recevoir le jackpot en plusieurs fois sur une période de 30 ans, conformément aux conditions de la loterie, ou s'il souhaite recevoir un paiement unique et immédiat. Mais il y a un mais: s'il désire toucher immédiatement son pactole, il recevra une somme nettement inférieure, soit 558,1 millions de dollars.

La somme totale d'un milliard de dollars n'est accordée qu'en cas de paiement échelonné.

Le gagnant doit accepter des réductions en cas de versement unique. D'une manière ou d'une autre, il devra toutefois payer des impôts sur la somme gagnée.

Les billets de loterie Powerball sont vendus dans 45 Etats américains, ainsi que dans le district de la capitale Washington, à Porto Rico et dans les Îles Vierges américaines. Les participants cochent six numéros pour cinq boules blanches et une boule rouge. Le gagnant de mercredi a remporté le jackpot avec les numéros gagnants 7, 10, 11, 13 et 24 pour les boules blanches et 24 pour la boule rouge.

Les chances de remporter le jackpot du Powerball sont d'environ une sur 292 millions. En novembre, un joueur californien avait également gagné un pactole record d'un peu plus de deux milliards de dollars - il s'agissait du plus gros premier prix au monde de l'histoire du loto.