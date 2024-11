Javier Milei n'est pas prêt de ranger sa tronçonneuse

Javier Milei et son outil préféré, lors d'un meeting en septembre 2023 à Buenos Aires. Getty Images South America

Le président ultralibéral argentin Javier Milei va continuer de couper à «la tronçonneuse» dans les dépenses publiques en 2025. Il entend poursuivre son programme d'austérité, qui a déjà supprimé 33 000 emplois publics en moins d'un an de gouvernement.

Depuis son investiture en décembre 2023, Javier Milei mène un drastique programme d'austérité, avec objectif d'un «déficit budgétaire zéro», fermant des organismes d'Etat, gelant les chantiers publics, tarissant les subventions, serrant les financements aux provinces, entre autres. Et il n'est pas prêt de ranger de sa tronçonneuse.

«J'ai commencé à réfléchir aux mesures du gouvernement pour ce que sera 2025. Etant donné le panorama, je confirme que je continuerai 'à fond' avec la tronçonneuse. Vive la liberté, bordel!» Javier Milei sur le réseau social X

La «tronçonneuse» est un symbole visuel clef du candidat Milei lors de sa campagne présidentielle victorieuse de 2023, engin qu'il brandissait volontiers lors de réunions de campagne, son arme contre «l'Etat-ennemi».



Décélération de l'inflation

Le ministre de la dérégulation et transformation de l'Etat, Federico Sturzenegger, a souligné récemment que le gouvernement avait supprimé à la fin octobre 33 291 emplois publics, dont plus de 20 000 dans l'administration centrale et 11 000 dans des entreprises publiques.

Avec cette thérapie de choc, le gouvernement se félicite d'un retour à des excédents budgétaires mensuels consécutifs depuis le début 2024, sans précédent en Argentine depuis 16 ans. Et d'une inflation en décélération autour de 3% à 4% mensuels, contre 17% en moyenne sur l'année 2023.

L'économie est cependant engluée dans la récession. Le PIB devrait se contracter de 3,5% à la fin 2024, selon le FMI, lequel prédit toutefois une forte reprise en 2025, à +5%. La pauvreté touchait plus de 52% de la population au premier semestre, selon les chiffres officiels, soit un bond de 11 points de pourcentage en six mois. (mbr/ats)