Les fausses images de Trump avec Epstein cartonnent sur les réseaux

Mais alors que Donald Trump est embourbé dans l'affaire Epstein depuis plus de deux semaines, au moins sept images et une vidéo générées par l'IA les montrant ensemble ont rassemblé pas moins de 7,2 millions de vues sur différentes plateformes, selon l'organisme de surveillance de la désinformation NewsGuard.

Le milliardaire républicain et le riche financier, mort en 2019 avant son procès pour crime sexuel, se sont effectivement côtoyés pendant des années et de vraies images des deux hommes côte à côte existent.

Photographié nu, ce policier argentin fait plier Google

Un Argentin vient d'obtenir gain de cause et sera indemnisé par le géant américain. Il avait été immortalisé dans son plus simple appareil par une voiture de Google et la photo avait été diffusée sur les réseaux et dans un journal télévisé.

Un Argentin sera indemnisé par Google après avoir été pris en photo dans le plus simple appareil dans la cour intérieure de sa maison par le service de navigation Street View, selon une décision de justice dévoilée jeudi par la presse locale.