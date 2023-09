«Les dernières déclarations de Nikol Pachinian confirment nos conclusions précédentes indiquant que des processus, inspirés par l'Occident et incités par Erevan, et qui détruisent leur propre pays et nos relations bilatérales, ne sont pas épisodiques, mais systémiques», a ajouté la diplomatie russe.

«Nous sommes convaincus que les autorités arméniennes font une énorme erreur en cherchant sciemment à détruire les liens russo-arméniens, qui possèdent de multiples facettes et ont été fondés il y a des siècles, et en faisant de leur pays un otage des jeux géopolitiques de l'Occident.»

L'Occident a très peur d'une défaite de Poutine

Alors que l'Ukraine progresse sérieusement sur le champ de bataille, le soutien occidental s'effrite. La crainte d'une défaite russe dépasse celle de voir l'Ukraine sombrer.

L'Ukraine détruit systématiquement les engins de la flotte russe en mer Noire. Les drones ukrainiens attaquent des aérodromes et d'autres cibles militaires au plus profond de la Russie. Près de Bakhmout, les Ukrainiens ont encerclé et détruit une brigade russe. Et dans le sud du pays, les forces de Kiev élargissent et approfondissent la brèche qu'elles ont ouverte dans les positions de défense russes.