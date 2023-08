La guerre en Ukraine est aussi une bataille de matériel. Image: keystone

L'Ukraine a trouvé une technique pour fabriquer des bombes en masse

Les munitions sont l'un des nerfs de la guerre en Ukraine. Kiev consomme de grosses quantités de bombes, mais aurait trouvé une astuce au moyen d'imprimante 3D pour pallier le manque.

Rebecca Sawicki / watson.de

Plus de «International»

Les livraisons d'armes à l'Ukraine est un sujet qui anime le monde entier depuis le début de l'invasion russe. Au début, une question était au premier plan: que peut-on livrer sans que cela soit considéré comme une intervention de l'Otan?

Depuis de l'eau a coulé sous les ponts et les Etats-Unis vont même jusqu'à livrer des armes à sous-munitions à Kiev. Controversées, elles sont illégales dans plusieurs Etats, mais pas en Russie, en Amérique ou encore en Ukraine. C'est dire si les mentalités ont évolué.

Malgré toutes ces livraisons, on a l'impression que l'Occident ne suit pas la cadence. Kiev ne cesse de réclamer plus. L'Ukraine souffre donc d'une pénurie de munitions et la solution au problème pourrait bien être les imprimantes 3D.

Des bombes en plastique

Selon Businessinsider.com, l'Ukraine miserait désormais sur les «bonbon bombs». Apparemment, divers groupes d'amateurs fabriquent désormais les enveloppes des bombes en plastique à l'aide d'imprimantes 3D.

Plusieurs milliers de ces projectiles auraient ainsi été fabriqués. Le portail fait référence à un groupe qui déclare avoir imprimé 30 000 de ces douilles de bombes au cours des quatre derniers mois. Un autre groupe, qui fabrique des douilles pour des bombes antipersonnel de 800 grammes, a déclaré qu'il en fabriquait environ 1000 par semaine

La cartouche elle-même n'est pas utilisable au combat. Les douilles doivent d'abord être remplies d'explosifs C4. Elles sont ensuite expédiées. Selon les fabricants de bombes, la puissance explosive est énorme, elles seraient plus efficaces que les petites grenades traditionnelles.

Une arme économique

Autre fait notable: selon un groupe de bénévoles non ukrainien qui imprime des bombes, ces enveloppes de projectiles sont particulièrement bon marché. Un de leurs volontaires, un Polonais, a raconté qu'il fabriquait les parties non explosives d'une bombe de 27 centimètres de hauteur, comprenant un cône de nez, un corps et une queue, pour moins de 3,85 dollars avec une imprimante 3D qui a coûté environ 1 200 dollars.

Le chef du groupe estime que depuis novembre 2022, au moins 65 000 douilles de bombes ont été introduites en Ukraine en provenance de pays européens. Selon le journal The Economist, les douanes ukrainiennes ferment les yeux sur ce phénomène. Les envois seraient classés comme des jouets pour enfants ou... des porte-bougies.

Selon les informations de Businessinsider.com, des bombes imprimées en 3D de plus grande taille seraient également employées. Le magazine se réfère à un soldat ukrainien qui aurait indiqué que l'armée utilisait environ 200 modèles et tailles différents. Les bombes imprimées ne sont pas la première improvisation ukrainienne en matière de technologie d'armement.Des pick-up transformés en canons antichars auraient notamment déjà été utilisés.

L'Ukraine ne manque donc manifestement pas d'imagination. Et, comme le rappelle The Economist, le pays ne manque pas d'explosifs bruts pour remplir les systèmes d'armes improvisés.

Traduit et adapté par Nicolas Varin