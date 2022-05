L'astuce des Ukrainiens pour surprendre les soldats russes? Le vélo électrique

Au beau milieu des blindés, des explosions et des cris, des soldats de l'armée ukrainienne ont trouvé le moyen de slalomer en douce sur le champ de bataille pour attaquer les Russes par surprise: des vélos électriques.

La guerre, on suppose que c'est bruyant et polluant. En tout cas un peu plus qu'un centre-ville à l'heure de pointe. Mais ça n'a pas empêché certains soldats ukrainiens de chercher une astuce pour pister leurs confrères russes, en douce, et fomenter des attaques par surprise.

Et ça a de la gueule. Suffisamment pour faire fureur sous les fesses d'un bobo cet été.

On parle de ça: Vidéo: YouTube/Eleek

Cet insecte filiforme et motorisé a un petit nom: Atom. Imaginé par Eleek, un fabricant ukrainien de deux-roues, l'engin pèse 70 kg, peut faire des poussées jusqu'à 90 km/h et parcoure peinard 150 km avant d'avoir besoin d'un coup de charge.

Selon plusieurs médias, le patron de l'entreprise a reçu un coup de fil étrange il y a quelques semaines. Objectif? Fournir quelques-uns de ses bolides à l'armée ukrainienne.

«Un autre atout de cette moto, c’est que grâce à sa faible empreinte thermique, elle est beaucoup moins susceptible de se faire repérer par les drones ennemis» Et selon le site moto-station.com , c'est une véritable «aubaine pour les tireurs d'élite ukrainiens».

Sur cette photo, tout le monde semble pleinement satisfait du joujou.

Bazooka Vespa

Eleek n'est pas le seul fournisseur d'engins de guerre silencieux. La société Delfast, et son patron Daniel Tonkopi, a expédié des vélos électriques un poil plus mastoc que ceux qu'on peut croiser dans nos rues. Et au lieu du traditionnel panier à topinambours du marché, ces vélos de compétition peuvent accueillir des... lances-roquettes antichar. Voilà.

Discret, léger et élégant.

En réalité, rien d'étonnant. Depuis la nuit des temps, les deux-roues sont utilisés par les infanteries du monde entier. A propos, avez-vous déjà vu un Bazooka Vespa capable de tirer des missiles et défoncer des chars?

Maintenant, oui. (fv)