Russie

La Russie a déterré le navire soviétique Amiral Nakhimov

La Russie a déterré le navire Amiral Nakhimov
Image: montage watson

Poutine a déterré l'Amiral Nakhimov

L'armée russe fait appel à la technologie soviétique. Après presque trois décennies hors service, le croiseur nucléaire Amiral Nakhimov a repris la mer.
23.08.2025, 18:4423.08.2025, 18:44
Un article de
t-online

Le navire nucléaire russe Amiral Nakhimov est resté à quai pendant environ 28 ans. Il repart aujourd'hui pour des essais en mer.

L'appareil appartient à la classe dite Kirov. Lui et ses navires jumeaux datent de l'époque soviétique. On les considère comme les plus grands bateaux de guerre au monde, à l'exception des porte-avions. Leur mise en service remonte à 1988. L'Amiral Nakhimov mesure 250 mètres de long, 28,5 mètres de large, 28 000 tonnes. Il progresse à une vitesse de 32 nœuds, soit près de 60 kilomètres à l'heure.

Voici ce géant des mers.

Vidéo: extern / rest

Par le passé, le navire devait diriger la flotte de la mer du Nord, mais avec la chute de l'Union soviétique et la crise économique qui a frappé la Russie dans les années 1990, il a aussi connu des temps difficiles. En 1997, il a été désarmé dans le port de Mourmansk, où ses réacteurs nucléaires ont été démontés.

2014 - année de l'annexion de la Crimée par la Russie - marque un tournant. Le navire a alors été entièrement rénové. Coût estimé: 1,13 milliard de francs suisses. Les systèmes d'armement ont également été modernisés: ils peuvent désormais accueillir des missiles de croisière tels que l'hypersonique 3M22 Zircon, les Kalibr et Oniks, ainsi que des systèmes S-400. Les premiers essais ont enfin débuté, avec près de sept ans de retard.

Depuis le début de l'invasion russe en 2022, l'armée ukrainienne a réussi à porter des coups spectaculaires à la marine adverse. L'année dernière, elle a coulé la corvette Ivanovets. On a aussi découvert que des marins, dont des membres d'équipage de l'Amiral Kuznetsov, avaient été reconvertis pour servir dans les forces terrestres. Le seul porte-avions russe devrait, lui, être mis au rebut.

L’Ukraine publie des plans secrets sur la «triade nucléaire» russe

Selon les observateurs militaires, la mise en service de l'Amiral Nakhimov prévue pour l'année prochaine révèle la capacité à constituer au moins un équipage de base. À l'époque soviétique, environ 700 soldats servaient sur ce navire

Il pourrait remplacer le Piotr Veliki, le seul de la classe Kirov encore en service. Celui-ci n'a pas encore été rénové.

Adaptation française par Valentine Zenker

