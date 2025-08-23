Image: montage watson

Poutine a déterré l'Amiral Nakhimov

L'armée russe fait appel à la technologie soviétique. Après presque trois décennies hors service, le croiseur nucléaire Amiral Nakhimov a repris la mer.

Plus de «International»

Un article de

Le navire nucléaire russe Amiral Nakhimov est resté à quai pendant environ 28 ans. Il repart aujourd'hui pour des essais en mer.

L'appareil appartient à la classe dite Kirov. Lui et ses navires jumeaux datent de l'époque soviétique. On les considère comme les plus grands bateaux de guerre au monde, à l'exception des porte-avions. Leur mise en service remonte à 1988. L'Amiral Nakhimov mesure 250 mètres de long, 28,5 mètres de large, 28 000 tonnes. Il progresse à une vitesse de 32 nœuds, soit près de 60 kilomètres à l'heure.

Voici ce géant des mers. Vidéo: extern / rest

Par le passé, le navire devait diriger la flotte de la mer du Nord, mais avec la chute de l'Union soviétique et la crise économique qui a frappé la Russie dans les années 1990, il a aussi connu des temps difficiles. En 1997, il a été désarmé dans le port de Mourmansk, où ses réacteurs nucléaires ont été démontés.

2014 - année de l'annexion de la Crimée par la Russie - marque un tournant. Le navire a alors été entièrement rénové. Coût estimé: 1,13 milliard de francs suisses. Les systèmes d'armement ont également été modernisés: ils peuvent désormais accueillir des missiles de croisière tels que l'hypersonique 3M22 Zircon, les Kalibr et Oniks, ainsi que des systèmes S-400. Les premiers essais ont enfin débuté, avec près de sept ans de retard.

Depuis le début de l'invasion russe en 2022, l'armée ukrainienne a réussi à porter des coups spectaculaires à la marine adverse. L'année dernière, elle a coulé la corvette Ivanovets. On a aussi découvert que des marins, dont des membres d'équipage de l'Amiral Kuznetsov, avaient été reconvertis pour servir dans les forces terrestres. Le seul porte-avions russe devrait, lui, être mis au rebut.

Selon les observateurs militaires, la mise en service de l'Amiral Nakhimov prévue pour l'année prochaine révèle la capacité à constituer au moins un équipage de base. À l'époque soviétique, environ 700 soldats servaient sur ce navire

Il pourrait remplacer le Piotr Veliki, le seul de la classe Kirov encore en service. Celui-ci n'a pas encore été rénové.

Adaptation française par Valentine Zenker