Un drone peut en cacher un autre. source: x

L'Ukraine a une tactique pour introduire ses robots tueurs en Russie

Des drones volants transportant des drones terrestres à la place de bombes: voilà apparemment la nouvelle tactique de l’armée ukrainienne.

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L’Ukraine aurait mis au point une nouvelle tactique pour acheminer des drones terrestres dans les zones ennemies. Un drone bombardier a ainsi été filmé alors qu’il transportait non pas des explosifs, mais un véhicule terrestre sans pilote. De même, on a vu un drone naval décharger un robot-mitrailleur sur une côte de la Mer Noire.

Cette méthode s’inscrirait dans la stratégie actuelle des autorités, rapporte le média ukrainien Euromaidan Press. L’objectif: compenser le manque de personnel par des opérations de combat robotisées. Mykhaïlo Fedorov, récemment démis de ses fonctions de ministre de la Défense, avait ainsi annoncé au printemps l’acquisition de 25 000 drones terrestres au cours des six premiers mois de l’année. Cela représente plus du double par rapport à l’année précédente.

Un drone naval décharge un robot-mitrailleur Vidéo: extern / rest

Selon Euromaidan Press, on peut utiliser ces engins pour faire exploser des bunkers, mais aussi directement au combat. Ils sont équipés de caméras thermiques et de mitrailleuses. Jusqu'à présent, on recourait plutôt à des robots chargés d’explosifs et envoyés vers des bases russes avant d’exploser.

Mais le trajet jusqu’à leur cible pose problème. Les déplacements de plusieurs kilomètres sont difficiles pour les véhicules télécommandés, car leur liaison est vulnérable aux brouillages radio ennemis et ils peuvent facilement rester bloqués dans des nids-de-poule.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker