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Enorme mobilisation contre le surtourisme à Majorque

Protest Against Overtourism in Palma de Mallorca: Dozens of people took part in a protest against overtourism on July 26, 2026, in Palma de Mallorca, Balearic Islands, Spain. The Menys Turisme, Més Vi ...
Des milliers de personnes sont descendues dans les rues dimanche à Palma.Image: www.imago-images.de

«Ça suffit!»: énorme mobilisation contre le surtourisme à Majorque

En pleine haute saison touristique, des milliers de personnes ont manifesté à Majorque pour réclamer la fin du tourisme de masse.
27.07.2026, 09:0827.07.2026, 09:08
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t-online

Il s'agirait du plus important mouvement de protestation contre le tourisme de masse jamais organisé à Majorque: des milliers de personnes sont descendues dans les rues dimanche. Les manifestants se sont d'abord rassemblés en soirée sur la Plaza de España, au cœur de Palma, la capitale de l'île espagnole. Le cortège a ensuite traversé le centre-ville jusqu'à la cathédrale, où un manifeste devait être lu plus tard dans la soirée.

L'initiative «Menys Turisme, Més Vida» («Moins de tourisme, plus de vie») avait appelé à manifester pour la troisième année consécutive sous le slogan «Mallorca al límit» («Majorque à bout de souffle»). Les organisateurs espéraient réunir jusqu'à 40 000 participants sur cette île très prisée des touristes allemands et britanniques.

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«Moins de tourisme, plus de vie»Image: www.imago-images.de

La police majorquine a pour sa part estimé le nombre de manifestants à 25 000. Selon le Mallorca Magazin, les organisateurs ont finalement fait état d'environ 70 000 participants.

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De nombreux participants ont brandi des pancartes confectionnées à la main. On pouvait notamment y lire «Mallorca overbooked» («Majorque complète») ou encore «Ça suffit !».

Les organisateurs ont expliqué aux journalistes vouloir faire entendre leur voix à un an des élections régionales dans les Baléares. Le choix de la date n'est pas un hasard: la manifestation a été organisée en pleine haute saison, alors que la fin juillet et le début août correspondent aux semaines les plus fréquentées de l'année sur l'archipel.

Logement, embouteillages, saleté et bruit

La principale revendication est de limiter le nombre de visiteurs. Selon les manifestants, l'augmentation du nombre de touristes et de logements de vacances est responsable de la grave crise du logement.

Les organisateurs dénoncent une situation dans laquelle de nombreux habitants aux revenus ordinaires ne peuvent pratiquement plus se permettre de louer un logement sur l'île. Les associations de quartier, les organisations de protection de l'environnement et d'autres collectifs imputent également au tourisme de masse des problèmes tels que la pollution, les embouteillages, le bruit ainsi que la dégradation des espaces naturels.

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Lors du rassemblement, la chanteuse germano-majorquine Maria Hein devait interpréter La Balanguera, l'hymne de Majorque. Aucun incident notable ni attaque contre des vacanciers à l'aide de pistolets à eau, comme cela avait pu être observé lors de précédentes manifestations à Barcelone ou à Madrid, n'avait dans un premier temps été signalé à Palma.

Protest Against Overtourism in Palma de Mallorca: Dozens of people took part in a protest against overtourism on July 26, 2026, in Palma de Mallorca, Balearic Islands, Spain. The Menys Turisme, Més Vi ...
Manifestation à PalmaImage: www.imago-images.de

Selon le Mallorca Magazin, plusieurs participants ont toutefois jeté des fumigènes et des pétards dans les rues de la ville. Un important dispositif policier a été déployé pour encadrer le cortège. (t-online, trad. jzs)

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