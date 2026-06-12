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Le brillant peintre David Hockney est décédé: portrait

FILE - Renowned British painter David Hockney poses during the unveiling of a huge painting he is donating to the Pompidou Center in Paris, &quot;The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire.&quo ...
Le peintre David Hockney, en 2017.Keystone

Mort de David Hockney, maître des piscines californiennes

Figure majeure de l'art contemporain, David Hockney est décédé à Londres à 88 ans après plus de six décennies de création.
12.06.2026, 12:1712.06.2026, 12:17

L'artiste britannique David Hockney, l'une des figures les plus influentes de l'art contemporain est décédé jeudi à l'âge de 88 ans chez lui à Londres, a annoncé vendredi son agente.

Révélé dans les années 1960 comme l'un des grands représentants du pop art britannique, David Hockney s'est imposé grâce à son univers coloré et immédiatement reconnaissable. Ses célèbres piscines californiennes, baignées de lumière, sont devenues des icônes de l'art moderne, tout comme ses paysages du Yorkshire ou, plus récemment, de la Normandie, où il s'était installé après le Brexit.

David Hockney
«Portrait of an Artist (Pool with Two Figurines)»

Peintre avant tout, David Hockney n'a pourtant jamais cessé d'explorer de nouveaux moyens d'expression. Au fil de sa carrière, il a travaillé aussi bien la peinture à l'huile que l'acrylique, l'aquarelle, le fusain ou encore le collage photographique à partir de Polaroids. Toujours à l'affût des innovations, il s'était également emparé des outils numériques, réalisant ces dernières années de nombreux portraits et paysages directement sur iPad.

David Hockney. Pearlblossom Hwy., 11-18th April 1986 (Second Version), 1986
«David Hockney. Pearlblossom Hwy., 11-18th April 1986 (Second Version), 1986»

Au-delà de ses paysages et de ses scènes de baignade, David Hockney était aussi reconnu pour ses portraits d'artistes, de proches et ses nombreux autoportraits, qui retracent plusieurs décennies de création. Son influence sur l'art contemporain reste immense et son travail continue d'être exposé dans les plus grands musées du monde. Ouvertement homosexuel, dès les années 1960, il a beaucoup travaillé l'intimité masculine et offert un regard plein de douceur et de couleur avec son art à une communauté qui cherchait sa liberté.

David Hockney. Pearlblossom Hwy., 11-18th April 1986 (Second Version), 1986
«Two Boys in a Pool, Hollywood, 1965»

Dans une interview accordée l'an passé, David Hockney confiait à Paris Match:

«J'ai 87 ans et j'en ai assez! Il y a trop de gens autoritaires aujourd'hui, particulièrement au Royaume-Uni, déplorait-il. Ils vous disent de ne pas fumer, de ne pas trop boire, de ne pas trop manger. Mais pourquoi ? Je pense que c'est le véritable problème actuellement […] Le chaos est là. Les gens aiment se battre. Pas moi.»
Christopher Isherwood and Don Bachardy, 1968, Acrylic on canvas,
«Christopher Isherwood and Don Bachardy, 1968, Acrylic on canvas»

Il «s'est éteint paisiblement chez lui le 11 juin 2026, un mois avant son 89e anniversaire», a indiqué dans un communiqué Erica Bolton, à la tête de l'agence qui le représentait. (hun)

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