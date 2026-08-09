Deux attaques en Colombie au premier jour du président de la Espriella

Une gare de péage a été détruite à l'explosif par des mouvements rebelles en Colombie. Keystone

Le premier jour du nouveau président de la Colombie Abelardo de la Espriella a été marqué par plusieurs explosions faisant un mort et plusieurs blessés.

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Deux attaques ont marqué samedi en Colombie le premier jour au pouvoir du nouveau président Abelardo de la Espriella, qui a promis des mesures radicales pour lutter contre le crime organisé. Elles ont fait un mort, un policier, et plusieurs blessés.

Abelardo de la Espriella, un ancien avocat, entame son mandat au moment où la Colombie traverse sa pire vague de violence depuis une décennie. Dans le département de Cesar (nord), un agent a été tué dans une attaque de drones chargés d'explosifs contre un poste de police, selon la police.

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Plus au sud, à Santander de Quilichao, près de la ville de Cali, où le nouveau président a été investi vendredi, des dissidents de la guérilla des Forces armées révolutionnaires colombiennes (Farc) ont détruit un péage en construction avec des explosifs. Des gardes de sécurité ont été légèrement blessés dans cette attaque commise sur la route panaméricaine.

«Pas d'impunité» lance le président

Près de Cali, dans le département du Cauca, opère une dissidence de l'ex-guérilla des Farc, dirigée par Ivan Mordisco, le guérillero le plus recherché de la Colombie. Les dissidents des Farc ont refusé de se joindre à l'accord de paix conclu avec le gouvernement en 2016. Abelardo de la Espriella a averti sur X:

«Attaquer les infrastructures du pays, c'est attaquer le progrès, la mobilité et la tranquillité de millions de Colombiens. Il n'y aura pas de refuge, pas de ménagements, pas d'impunité pour les responsables»

Lors de son investiture, le nouveau président a promis de combattre «sans répit le narco-terrorisme et toutes les organisations criminelles». Il a affirmé que l'option du dialogue avec les principaux groupes armés était complètement épuisée. (btr/ats)