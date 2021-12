Richard Rogers, co-créateur du centre Pompidou, est décédé

Né à Florence en 1933 avant de fuir avec sa famille l'Italie de Mussolini pour s'installer à Londres, Richard Rogers est l'un des pionniers du mouvement «high-tech», qui se distingue par ses structures de verre et d'acier et ses tuyauteries apparentes.

L'architecte britannique a été l'un des pionniers du mouvement «high-tech», qui se distingue par ses structures de verre et d'acier et ses tuyauteries apparentes. Le centre Georges-Pompidou, qu'il a créé avec Renzo Piano, en est un exemple.

Woke et anti-woke, comment dépasser cette opposition simpliste?

Les nouvelles guerres culturelles aux États-Unis ne se réduisent pas à un affrontement binaire: si la droite exagère énormément les risques d'endoctrinement à l'école, la gauche nie souvent l'existence de nouvelles pédagogies antiracistes identitaires. Analyse.

Depuis la pandémie de Covid-19, les questions scolaires sont particulièrement politisées et tendues aux États-Unis. À plusieurs reprises, les réunions des school boards, ces comités de citoyens élus qui gèrent les districts scolaires, ont dégénéré en scènes d'insultes et de violences, anti-masques d'un côté et pro-masques de l'autre, sur fond de paranoïa grandissante envers tout enseignement qui aborde des questions de race et de sexualité.