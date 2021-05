Qui est l’artiste le plus googlé en Suisse?

Un magasin britannique de peintures a créé une carte du monde qui montre les artistes les plus populaires sur le web en 2020.

A l'aide des données Google search, une société britannique de matériel d'art a créé des cartes des continents qui montrent les artistes les plus recherchés en 2020 sur le net, dans chaque pays.

On sait que vous êtes impatients et que tout ce qui vous intéresse, c'est la Suisse, alors voilà, on vous le dit, attention, c'est... Artemisia Gentileschi. Vous ne savez pas qui c'est? Nous, non plus. Mais on a enquêté sur Wikipedia pour en savoir plus et voilà ce qu'on a trouvé: il s'agit de la …