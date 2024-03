L'identité de Banksy pourrait être révélée dans un procès

Banksy a régulièrement fait parler de lui avec des actions spectaculaires. En 2003, par exemple, il a joué un tour au Tate Britain en se déguisant en retraité et en plaçant discrètement l'une de ses propres oeuvres dans le musée. En 2004, il s'est glissé dans le Louvre à Paris et y a accroché sa propre version de la Joconde.

Katz et Howse n'ont toutefois reçu aucune réponse - pendant trois ans. Les collectionneurs n'ont pas apprécié: ils ont maintenant recours à la justice et poursuivent «Pest Control» pour rupture de contrat.

Maintenant, ce sont peut-être ses propres fans qui vont le forcer à révéler son identité. Nicky Katz et Ray Howse ont acheté une impression limitée du tableau «Monkey Queen», qui représente la reine Elizabeth II en singe avec un brushing et les joyaux de la couronne.

L'artiste graffeur Banksy attache une grande importance à l'anonymat. Alors que ses graffitis au pochoir, souvent politiques et provocateurs, qui apparaissent soudainement et sans préavis sur les murs des maisons, sont célèbres dans le monde entier, l'artiste garde son identité sous clé . Ce secret constitue une stratégie d'autopromotion réussie.

La famille royale est en proie au chaos

L'ampleur du scandale qui touche le prince et la princesse de Galles jette une lumière crue sur le désordre qui règne au sein de l'institution monarchique depuis la disparition d'Elizabeth II. Un socle stable sans lequel l'édifice semble sur le point de s'effondrer.

L'affaire aurait dû durer cinq minutes. Le temps de publier un «reel» sur Instagram et d'affirmer que «Tout va bien». Kate et William, éminents spécialistes dans l'art de paraître, connaissaient pourtant la méthode sur le bout des doigts. Mais les erreurs de communication et les approximations se sont accumulées. Et les voilà aujourd'hui, seuls, empêtrés jusqu'au cou dans un scandale à l'écho mondial. Sans doute le premier d'une telle ampleur depuis le «Megxit», en 2020.