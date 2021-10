keystone

L'oeuvre autodétruite de Banksy vendue 23,5 millions de francs, un record

Record battu pour Banksy. Le célèbre (mais inconnu) artiste, pionnier du street art, a vu l’oeuvre qu’il a autodétruite être vendue 23,5 millions francs.

La version de «La Fille au Ballon» de Banksy, dont l'autodestruction partielle il y a trois ans avait fait sensation, a été vendue jeudi pour près de 18,6 millions de livres (23,5 millions de francs). Cette somme constitue un nouveau record pour l'artiste britannique.

Rebaptisée «L'amour est dans la poubelle» («Love is in the Bin»), l'oeuvre vendue chez Sotheby's à Londres dépasse le précédent record atteint en mars dernier par «Game Changer», une toile mettant à l'honneur les soignants en période de pandémie de coronavirus, vendu pour 16.75 millions de livres (19.5 millions d'euros) au profit du service public de santé britannique.

Stupéfaction

Sa dernière apparition lors d'une vente aux enchères en octobre 2018 avait suscité la stupéfaction dans le monde entier. A peine le coup de marteau avait-il retenti qu'un broyeur dissimulé dans le cadre avait réduit en lambeaux la moitié inférieure de la toile, qui représente une petite fille lâchant un ballon rouge en forme de coeur, ne laissant intact que le ballon sur fond blanc.

Il s'agissait de «l'un des moments les plus ingénieux de la performance artistique de ce siècle, qui avait fait rentrer cette vente aux enchères dans l'histoire», a souligné Alex Branczik, responsable de l'art moderne et contemporain chez Sotheby's Asie, dans un communiqué jeudi soir. Avec cette action retentissante, qui avait provoqué un véritable séisme dans le milieu de l'art, l'artiste de rue avait pour ambition de dénoncer la «marchandisation» de l'art.

Mais depuis ce coup d'éclat, Banksy affole les ventes aux enchères, où ses oeuvres atteignent des records.Avant même cette notoriété planétaire, «La Fille au Ballon», apparue pour la toute première fois en 2002 sous forme de graffiti réalisé au pochoir sur un mur de la rive sud de Londres, avait déjà été désignée comme l'oeuvre d'art préférée des Britanniques.(sda/ats/afp)