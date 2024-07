Plus de 500 arrestations: l'armée «rétablit l'ordre» au Bangladesh

Pourquoi l'attentat pourrait rendre Trump «encore plus imprévisible»

Pour Ali Riaz, professeur de politique et spécialiste du Bangladesh à l'université d'Etat de l'Illinois, les violences actuelles sont le «pire massacre commis par un régime depuis l'indépendance». (ats)

Un porte-parole du BNP a précisé à l'AFP que «plusieurs centaines de dirigeants et de militants du BNP ont été arrêtés ces derniers jours» dans l'ensemble du pays.

Au moins 163 personnes sont mortes dans les affrontements, dont plusieurs policiers, selon un décompte de l'AFP des victimes rapportées par la police et les hôpitaux.

«Nous suspendons les manifestations pour 48 heures», a annoncé pour sa part Nahid Islam, chef du principal mouvement organisateur des manifestations, Students Against Discrimination. Il a demandé au gouvernement «de lever le couvre-feu pendant cette période, de rétablir l'accès à internet et de cesser de s'en prendre aux manifestants étudiants».

Un couvre-feu a été imposé et des soldats patrouillaient les rues des villes du pays. «L'ordre public est sous contrôle après le déploiement de l'armée», a déclaré le chef de l'armée, le général Waker uz Zaman, dans un communiqué.

L'armée du Bangladesh a assuré lundi que l'ordre a été rétabli dans le pays, après plus de 500 arrestations et trois semaines de manifestations étudiantes réprimées avec la force.

