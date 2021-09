International

Black Friday: Attention! Nike est en pénurie de baskets



Chez Nike, la tension est palpable. La firme est sur le point de manquer de baskets. En cause, le variant Delta qui a particulièrement touché les pays du sud-est asiatique. Les fondateurs ont été contraints de fermer leurs usines.

Jusqu'ici le sud-est asiatique avait plutôt bien réussi à endiguer les différentes vagues du Covid. Mais, depuis cet été, la situation s'envenime. L'Indonésie ou le Bangladesh, grands producteurs de textiles et de chaussures, ont été victimes d'une flambée de cas positifs à cause du variant Delta.

Autre problème: le très faible taux de personnes vaccinées dans la population. Le Vietnam, quant à lui, a instauré un confinement, mi-juillet, dans le sud du pays. Comme un effet domino, la production de baskets, concentrée autour d'Hô Chi Minh-ville, a été affectée et les usines Nike, Adidas, Gap ou Uniqlo ont donc dû fermer, rapporte Les Echos.

Risque de pénurie sur le long terme

Conséquence? Selon un nouveau rapport de S&P Global Market Intelligence, Nike risque de manquer de baskets sur les mois qui suivent, une paire de la marque sur deux provenant du Vietnam. Le directeur financier du groupe Matt Friend a indiqué à BMFTV:

«Les semaines de production perdues, combinées à des temps de transit plus long, vont conduire à une pénurie de stocks de chaussures et vêtements sur le marché au cours des prochains trimestres»

En effet, il faut maintenant 80 jours au lieu de 40 pour transporter un produit d'Asie en Amérique du nord. Et, même si les usines d'Indonésie ont, aujourd'hui, rouvert, «presque toutes les usines fabriquant des chaussures au Vietnam restent fermées par les autorités», ajoute-t-il.

Une question se pose: les consommateurs doivent-ils s'inquiéter de ne plus trouver leur perle rare en magasin? Pas pour le moment. La marque dispose d'assez de stocks pour répondre à la forte demande de la rentrée. Mais, il n'est pas sûr qu'il tienne jusqu'à la fin de l'année, alors même que les événements, tels que le Black Friday ou Noël, constituent habituellement des gagne-pains non négligeables pour la firme durant cette période.

Les grandes marques appellent à l'aide

Le lobby américain du textile et de la chaussure, American Apparel and Footwear Association, a réclamé au président Joe Biden d'«accélérer la distribution des vaccins américains excédentaires au Vietnam et dans d’autres pays partenaires clés». Le but? Rouvrir ou accélérer la reprise des effectifs à 100% dans ces pays clés pour l'industrie. Malgré tout, il faudra du temps aux usines pour reprendre leur fonctionnement habituel. (fag)