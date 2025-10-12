assez ensoleillé12°
Des serpents très dangereux terrorisent le Bangladesh

Dans les marécages qui bordent le puissant fleuve Padma au Bangladesh, les serpents qui rampent dans les villages sont devenus une menace incessante, semant la terreur parmi les habitants et submergea ...
Dans les marécages qui bordent le puissant fleuve Padma au Bangladesh, les serpents qui rampent dans les villages sont devenus une menace incessante, semant la terreur parmi les habitants et submergeant les hôpitaux de victimes de morsures.Image: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh

Au Bangladesh, les habitants des villages sont de plus en plus nerveux. Les écosystèmes étant chamboulés par l'activité humaine et les moussons, de nombreux serpents venimeux les fuient et s'immiscent jusque dans les habitations, causant hospitalisations et décès records.
12.10.2025, 11:57
Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh / AFP

Cachés au pied des plantations, ondoyant dans les rues ou enroulés sur les lits, ils sont partout. Avec la mousson estivale, les serpents sont de retour en nombre dans les villages du Bangladesh, avec leur cortège de morsures... et de peurs.

Dans le village de Rajshani (nord), baigné par le fleuve Padma, Sree Ananda Mondol, 35 ans, ne leur a pas échappé. Et il en tremble encore. Il raconte:

«Je rassemblais des pieds de riz quand un serpent a surgi du tas et m'a mordu à la cheville»

Une morsure qui aurait pu être fatale

Rapidement admis à l'hôpital du district, il a passé trois jours en soins intensifs avant de rentrer chez lui. Il se souvient:

«J'ai trébuché, je ne pouvais plus ni parler ni bouger. J'ai vomi, mes intestins ont lâché et j'avais de la salive qui sortait de la bouche.»
Ces dernières semaines, ces incidents parfois mortels sont devenus monnaie courante dans la région, à plus d'une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale Dacca.

La hausse des morsures est attribuée pêle-mêle par les experts aux fortes pluies de cette saison de mousson, au changement des pratiques agricoles et à l'urbanisation.

L&#039;agriculteur Ananda Mondol, victime d&#039;une morsure de serpent.
L'agriculteur Ananda Mondol, victime d'une morsure de serpent.Image: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

De nombreux témoignages

Rezina Begum, habitante d'un village voisin, témoigne en lavant son linge dans le fleuve:

«On en trouve jusque dans nos lits»

Mohammad Bablu, 56 ans, renchérit:

«J'ai le cœur qui s'affole quand je marche le long des champs. Rien qu'hier, ils en ont tué sept...»

Les brûlis des rizières servent de refuge à de nombreuses espèces de serpents, surtout lorsque les pluies de la mousson gonflent le cours des fleuves.

A l'hôpital universitaire de Rajshahi, le Professeur Abu Shahin Mohammed Mahbubur Rahman a compté 25 morts par morsures depuis le début de l'année. Il explique:

«Nous avons aussi traité plus d'un millier de patients cette année, dont 206 ont été mordus par des serpents venimeux, comme les cobras, les bongares ou les vipères.»
Abu Shahin Mohammed Mahbubur Rahman, professeur de médecine à l&#039;hôpital universitaire de Rajshahi.
Abu Shahin Mohammed Mahbubur Rahman, professeur de médecine à l'hôpital universitaire de Rajshahi.Image: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

Des écosystèmes bouleversés

En 2024, les autorités sanitaires avaient recensé 118 morts par morsure de serpent sur l'ensemble du territoire, un record. Cette année, on dénombre déjà 84 décès.

La résurgence de la vipère dite de Russell est particulièrement redoutée. Un temps considérée comme disparue, cette espèce est réapparue en 2013 et cause de plus en plus de victimes. Le zoologue Farid Ahsan, de l'université de Chittagong, décrit:

«Ce sont d'excellentes nageuses, qui peuvent flotter sur les jacinthes d'eau et se déplacer très facilement»
Une vipère de Russell.
Une vipère de Russell.Image: Imago

Leur multiplication cette année est d'abord liée aux précipitations abondantes, diagnostiquent les experts. La région de Rajshahi a reçu de mai à septembre 1.409 mm de pluies, bien plus que les 1.175 mm d'une saison normale.

Le bouleversement des écosystèmes favorise également la prolifération des reptiles. L'expert Gowhar Naim Wara prend note:

«Leur habitat est détruit, ils vivent maintenant au contact des humains»
La hausse de la production agricole, avec désormais trois récoltes de riz annuelles au Bangladesh, a en outre causé la prolifération des rongeurs qui s'en nourrissent et de leurs prédateurs, donc des serpents, souligne Farid Ahsan.

Un anti-venin, mais pas avant trois ans

La hausse des morsures a d'ores et déjà contraint les hôpitaux du pays à renforcer en urgence leurs stocks de sérums anti-venin, comme l'affirme un responsable du ministère de la Santé et de la Famille, Md Sayedur Rahman:

«Nous avons suffisamment de doses pour les trois prochaines semaines, et nous avons lancé une commande auprès de l'Inde.»

Les autorités ont aussi lancé la mise au point d'un sérum adapté au venin des vipères de Russell. Mais il ne sera pas disponible avant trois ans. En attendant, les habitants des villages tentent de limiter les risques de morsures par la seule prévention: ils ne se déplacent plus qu'avec des bâtons, en pantalons et en bottes. Pas de quoi les rassurer, comme le répète Mohammad Bablu:

«N'importe lequel d'entre nous peut se faire mordre, et cette idée nous hante»
Cette photographie montre un agriculteur s&#039;occupant de ses cultures le long des rives de la rivière Padma, dans le village de Nimtola, dans le district de Rajshahi. Le danger le guette à tout ins ...
Cette photographie montre un agriculteur s'occupant de ses cultures le long des rives de la rivière Padma, dans le village de Nimtola, dans le district de Rajshahi. Le danger le guette à tout instant.Image: MUNIR UZ ZAMAN / AFP
