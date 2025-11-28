Les inondations à Hat Yai, Thaïlande. Keystone

Les inondations en Asie du Sud-Est ont fait plus de 300 morts

L'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie ont été frappées par des pluies diluviennes ces derniers jours. Des centaines de personnes ont perdu la vie.

Plus de «International»

Le bilan des inondations qui frappent l'Asie du Sud-Est s'est considérablement alourdi vendredi. On dénombre désormais au moins 145 morts en Thaïlande et 174 en Indonésie.

En Indonésie, en Malaisie voisine et en Thaïlande, les mêmes images de villes inondées, de populations prises au piège des eaux et de glissements de terrain provoqués par le déluge qui s'est abattu depuis plusieurs jours.

En Thaïlande, «le nombre total de décès dans les provinces du sud s'élève à 145», a déclaré vendredi après-midi Siripong Angkasakulkiat, porte-parole du gouvernement. Selon lui, plus d'une centaine de personnes ont trouvé la mort dans la seule province de Songkhla.

Le bilan des décès en Thaïlande, qui était à 55 morts, a ainsi presque triplé vendredi. Le sud du pays est le plus touché. Les inondations ont contraint les habitants de Hat Yai à s'agripper aux toits en attendant d'être secourus par bateau.

174 morts à Sumatra

Sur l'île indonésienne de Sumatra (ouest), les inondations et les glissements de terrain ont fait au moins 174 morts et 80 disparus, a déclaré Suharyanto, chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un seul nom.

Il a prévenu que le bilan pourrait encore s'alourdir «car des zones sont encore inaccesibles et il pourrait y avoir des victimes». Un précédent bilan faisait état de 111 morts.

La situation à Malalak. Keystone

«Notre priorité reste l'évacuation et l'assistance. Nous espérons que le temps va s'améliorer pour pouvoir envoyer un hélicoptère sur place», a indiqué de son côté Ferry Walintukan, porte-parole de la police de Sumatra nord, alors que de nombreux accès routiers sont coupés.

En Malaisie, les inondations qui ont submergé de vastes zones du nord de l'Etat de Perlis ont fait deux morts. Le même système météorologique qui a traversé l'Indonésie, désormais rétrogradé de tempête tropicale à dépression, a touché terre tôt vendredi, déversant de nouvelles pluies sur une région déjà saturée. (ats)