Divertissement
Nature

21 images qui prouvent que le règne animal est sans pitié

21 images qui prouvent que le règne animal est sans pitié

Certaines créatures façonnées par Dame Nature semblent sortir tout droit de l'enfer.
05.09.2025
Cet article est à l'opposé des «Cute News» et des innocents animaux adorables qu'on a envie de prendre dans nos bras. En ce vendredi, nous vous présentons des photos d'animaux fascinantes d'un genre différent. Si vous avez l'estomac fragile, n'hésitez pas à revenir plus tard.

Attention!
Certaines images peuvent être dérangeantes. Des serpents et des araignées apparaissent inopinément dans cet article, et une image montre du sang.

Allez, assez de blabla, sautons dans le coeur du sujet.

La perruque de l'enfer.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1fqye8x/this_is_not_a_clump_of_hair_its_one_of_the_most/
Image: reddit

Voici la chenille la plus venimeuse des États-Unis. La chenille de la teigne des crucifères peut entraîner des hospitalisations.

Nope.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1fqye8x/this_is_not_a_clump_of_hair_its_one_of_the_most/
Image: reddit

Non, nous ne sommes pas dans le film Alien. Il s'agit d'une mère mille-pattes qui protège ses petits.

Bien sûr, cette chose a été trouvée en Australie.

creepy nature https://www.reddit.com/r/australia/comments/1jcb8lf/wtf_did_i_find_in_my_pool/
Image: reddit

Bien heureusement, ce n’est pas une créature qui existe, mais la queue perdue d’un gecko.

Encore l'Australie:

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1gaevhh/this_fish_caught_in_australia/
Image: reddit

Oh, ça? Une journée d'été normale en Norvège.

creepy nature https://www.reddit.com/r/DamnNatureYouScary/comments/1dk2dm1/just_a_regular_summer_day_in_norway/
Image: reddit

Si il n'y en avait que un ou deux... Mais autant de vautours ne peut pas être de bon augure.

creepy nature https://www.reddit.com/r/Weird/comments/1ec3k1e/the_vultures_on_my_neighbors_roof/
Image: reddit

Maison à vendre! Seulement 1 franc!

creepy nature https://www.reddit.com/r/DamnNatureYouScary/comments/1dk2dm1/just_a_regular_summer_day_in_norway/
Image: reddit

Quand la nature reprend le dessus.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/zr3pti/mushrooms_growing_off_of_a_stuffed_bear/
Image: reddit

Qui ose mettre la main là-dedans?

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1mkmas4/these_worms_on_a_pole_gathered_up_on_one_spot/
Image: reddit

Oui, il existe des papillons qui se nourrissent de sang.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1li4r9f/these_butterflies_in_the_amazon_drink_blood_and/
Image: reddit

Il ne s'est pas très bien caché...

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Toujours pas rassasié? Plus de nature effrayante ici:

Calme-toi Mère Nature! Voici 21 animaux tout droit sortis de l'enfer

Non, ce n'est pas de la neige.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1lsyhk4/an_extremely_rare_phenomenon_spider_webs_covering/
Image: reddit

Une raison pour ne plus jamais retourner dans la mer.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Les tortues sont mignonnes – jusqu’à ce que vous regardiez leur bouche de plus près.

creepy nature https://ch.pinterest.com/pin/10696117859041449/
Image: pinterest

On dirait un extraterrestre.

creepy nature https://www.reddit.com/r/GWAR/comments/1ebkrd8/just_spotted_gwar_member_at_the_beach/
Image: reddit

Et oui, c'est vrai. C'est une anémone de mer.

Si vous vous demandez pourquoi les oiseaux n'utilisent pas le bassin d'eau en été.

creepy nature https://www.reddit.com/r/australia/comments/e9fndv/35_degrees_before_9am_and_i_was_wandering_why_the/
Image: reddit

Les serpents se couchent souvent dans l’eau avant de muer pour adoucir leur peau.

Une tarentule infectée:

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1lfhag1/i_did_not_know_tarantulas_could_get_infected_like/
Image: reddit

À partir de maintenant, nous allons bien scruter les feuilles.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Cette espèce d’abeille du Brésil a besoin non seulement de nectar mais aussi de viande en décomposition pour produire du miel.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1d5963i/these_are_vulture_bees_they_make_honey_out_of/
Image: reddit

Cependant, ce miel n'est pas destiné à la consommation humaine. Certaines personnes qui l'ont goûté lui ont trouvé un goût étrange.

Un fossile d'une créature marine ayant vécu il y a plus de 250 millions d'années: le trilobite.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1fm7rvg/a_trilobite_fossil_species_dicranurus_monstrosus/
Image: reddit

Et ça suffit pour aujourd’hui.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

(cmu)

