21 images qui prouvent que le règne animal est sans pitié

Certaines créatures façonnées par Dame Nature semblent sortir tout droit de l'enfer.

Cet article est à l'opposé des «Cute News» et des innocents animaux adorables qu'on a envie de prendre dans nos bras. En ce vendredi, nous vous présentons des photos d'animaux fascinantes d'un genre différent. Si vous avez l'estomac fragile, n'hésitez pas à revenir plus tard.

Attention! Certaines images peuvent être dérangeantes. Des serpents et des araignées apparaissent inopinément dans cet article, et une image montre du sang.

Allez, assez de blabla, sautons dans le coeur du sujet.

La perruque de l'enfer.

Voici la chenille la plus venimeuse des États-Unis. La chenille de la teigne des crucifères peut entraîner des hospitalisations.

Nope.

Non, nous ne sommes pas dans le film Alien. Il s'agit d'une mère mille-pattes qui protège ses petits.

Bien sûr, cette chose a été trouvée en Australie.

Bien heureusement, ce n’est pas une créature qui existe, mais la queue perdue d’un gecko.

Encore l'Australie:

Oh, ça? Une journée d'été normale en Norvège.

Si il n'y en avait que un ou deux... Mais autant de vautours ne peut pas être de bon augure.

Maison à vendre! Seulement 1 franc!

Quand la nature reprend le dessus.

Qui ose mettre la main là-dedans?

Oui, il existe des papillons qui se nourrissent de sang.

Il ne s'est pas très bien caché...

Non, ce n'est pas de la neige.

Une raison pour ne plus jamais retourner dans la mer.

Les tortues sont mignonnes – jusqu’à ce que vous regardiez leur bouche de plus près.

On dirait un extraterrestre.

Et oui, c'est vrai. C'est une anémone de mer.

Si vous vous demandez pourquoi les oiseaux n'utilisent pas le bassin d'eau en été.

Les serpents se couchent souvent dans l’eau avant de muer pour adoucir leur peau.

Une tarentule infectée:

À partir de maintenant, nous allons bien scruter les feuilles.

Cette espèce d’abeille du Brésil a besoin non seulement de nectar mais aussi de viande en décomposition pour produire du miel.

Cependant, ce miel n'est pas destiné à la consommation humaine. Certaines personnes qui l'ont goûté lui ont trouvé un goût étrange.

Un fossile d'une créature marine ayant vécu il y a plus de 250 millions d'années: le trilobite.



Et ça suffit pour aujourd’hui.

