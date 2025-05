Environ deux millions de personnes avaient envahi la plage emblématique de Copacabana pour le concert de Lady Gaga. Keystone

Une tragédie évitée lors du mégaconcert de Lady Gaga à Rio

La police brésilienne annonce avoir empêché un «attentat à la bombe» pendant la représentation gratuite de la star sur la plage de Copacabana, où deux millions de personnes s'étaient rassemblées.

Un attentat à la bombe a été déjoué pendant un méga-concert de la chanteuse Lady Gaga à Rio de Janeiro samedi. Deux personnes, soupçonnées d'être impliquées, ont été arrêtées, ont annoncé dimanche les autorités.

Environ deux millions de personnes avaient envahi la plage emblématique de Copacabana jusqu'aux petites heures du matin, pour écouter la diva américaine, sous la surveillance d'un impressionnant déploiement de sécurité.

La police civile de Rio de Janeiro a annoncé dans un communiqué, qu'en collaboration avec le ministère de la Justice, elle avait «empêché un attentat à la bombe qui devait se produire lors du spectacle de Lady Gaga à Copacabana».

Pour gagner en notoriété sur les réseaux sociaux

L'attentat avait été orchestré par un groupe qui «diffusait des discours de haine», et faisait la promotion de la radicalisation des adolescents et de l'automutilation sur les plateformes numériques, selon la police.

Les assaillants ont conçu ce plan comme un «défi collectif» dans le but de gagner en notoriété sur les réseaux sociaux, a affirmé la police. Ce plan prenait pour cible les enfants, les adolescents et la communauté LGBT, un groupe fortement représenté parmi les centaines de milliers de fans de Lady Gaga à Rio.

Le «chef du groupe» et «responsable du plan» a été arrêté dans l'État du Rio Grande do Sul (sud), alors qu'il portait illégalement une arme à feu. Un adolescent est également en garde à vue à Rio de Janeiro. Dans le cadre de l'opération baptisée «Fake Monster», la police a également effectué quinze perquisitions dans plusieurs villes de l'État de Rio de Janeiro, ainsi qu'à São Paulo (sud-est), Rio Grande do Sul et Mato Grosso (ouest).

«Les personnes impliquées ont recruté des participants pour promouvoir des attaques utilisant des explosifs improvisés et des cocktails Molotov», a encore indiqué la police.

Les policiers ont agi discrètement

La chanteuse américaine n'a pas commenté l'attaque déjouée, mais ses fans, affectueusement appelés «petits monstres», se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soulagement face à la réaction de la police.

«DIEU MERCI. Cela aurait choqué plus de deux millions de personnes», a déclaré le compte LadyGagaFansTogether sur Instagram. Un autre fan a réagi : «Je suis littéralement malade de peur pour sa (Lady Gaga) sécurité».

Les policiers ont déclaré avoir agi discrètement et le concert, encadré par plus de 5000 agents, de drones et de caméras de reconnaissance faciale, s'est déroulé sans encombre.

Stimuler le tourisme

Les autorités municipales, qui espèrent par ailleurs des retombées économiques de plus de 100 millions de dollars, souhaitent pérenniser cette tradition du méga-concert gratuit en mai, afin de stimuler le tourisme lors d'une période considérée comme basse saison.

Lady Gaga a donné le coup d'envoi de la soirée, perchée à plus de six pieds au-dessus de la scène dans une robe écarlate, en chantant son tube de 2011 «Bloody Mary» devant une foule en délire.

La diva américaine de la pop, qui ne s'était pas produite au Brésil depuis une tournée en 2012, a enchaîné avec «Abracadabra», l'un des titres phares de son dernier album, «Mayhem», sorti en mars. Au milieu de la chanson, Gaga a enlevé sa robe rouge pour en révéler une autre aux couleurs du drapeau brésilien. (jzs/ats)