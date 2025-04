Derrière les strass et les paillettes, la vie à crédit. instagram

Coachella: la plupart des festivaliers n'en ont pas les moyens

Le festival californien qui s'étend sur deux week-ends a fait parler de lui cette année, notamment pour son prix élevé. C'est tellement cher que plus de la moitié des 100 000 personnes présentes ont prévu de payer en plusieurs mensualités.

Coachella, de l'extérieur, c'est le soleil, les performances hallucinantes de stars internationales comme Lady Gaga, les tenues à mi-chemin entre la cow-girl et la hippie chic, les poses d'influenceuses, les sourires Colgate White Now, les duckfaces qui envahissent les réseaux sociaux et les célébrités comme Kylie Jenner, Timothée Chalamet et Leonardo DiCaprio qui se dandinent sur un air de Benson Boone. Ca peut en faire rêver certains, car le festival a l'air d'être réservé à une élite.

En effet, il faut mettre le prix: 599 dollars (environ 490 francs) pour un pass normal d'un week-end. A ceci s'ajoutent la nourriture et le logement. La facture peut facilement monter à 2000 francs le week-end.

Mais d'après Billboard, la plupart des visiteurs ne peuvent pas se le permettre. 60% des 100 000 personnes présentes au Empire Polo Club n'ont pas encore payé. Selon le média, ils ont utilisé un plan de paiement, c'est-à-dire que, comme une voiture en leasing, ils remboursent en plusieurs mensualités. On peut le voir sur le site officiel, il est en effet possible de payer 38,80 dollars sur 18 mois.

Une fois à l'intérieur de Coachella, les choses continuent de se gâter pour le porte-monnaie. Comme le relève Loopsider, le pass navette qui évite de faire la queue à l'entrée sous 37 degrés coûte 679 dollars. Vous avez décidé de venir en voiture? Ça vous coûtera 175 dollars la place. Quant au logement, il compte pour une grosse partie du budget: une place pour votre tente de camping sur trois jours: 198 dollars.

Les plus riches pourront s'offrir une tente de glamping ou un bungalow à 3709 dollars pour deux personnes. Et comme il y a toujours plus, toujours mieux, il y a l'expérience VIP: 4849 dollars pour deux personnes. Ce golden ticket donne accès à des zones climatisées et vous permettra peut-être de prendre un selfie avec Gigi Hadid. Trop cool.

S'ajoute à cela, la nourriture. Elle a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux cette année. Certains festivaliers ont été indignés par les prix accusant le festival d'être «diabolique», comme le relève Page Six. Un expresso: 6 dollars. Des nachos: 25 dollars. Le plus choquant: la bouteille d'eau de 65 cl à 16 dollars.

Une tiktokeuse a détaillé son expérience et ça ne donne pas envie: elle raconte qu'elle a dépensé 102 dollars pour une limonade, des nachos et des tacos et qu'en plus, ce n'était «pas bon du tout».

Mais elle résume son expérience ainsi:

«C'est un fun, magnifique, incroyable, piège à fric» Ca s'appelle le masochisme.

Acheter maintenant et payer plus tard, ça n'a rien d'étonnant aux Etats-Unis. Une grande partie de la population vit à crédit. Ce mode de paiement en plusieurs mensualités est désormais accessible dans de nombreux pays et pour des choses de la vie , comme la nourriture ou les fringues. Des enseignes de fast-fashion s'y sont mis. Même les services de livraison de repas comme Uber Eats ou Talabat proposent ce service.