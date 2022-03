Rohingyas: Washington accuse la junte militaire birmane de génocide

Le dossier ouvert contre la Birmanie devant la Cour internationale de justice en 2019 a été compliqué par un coup d'Etat militaire l'année dernière qui a renversé Aung San Suu Kyi et son gouvernement civil, déclenchant des manifestations de masse et une répression sanglante.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken doit prononcer un discours lors d'une visite lundi au musée de l'Holocauste à Washington, où une exposition intitulée «Burma's Path to Genocide» (le chemin de la Birmanie vers le génocide) et utilisant un ancien nom pour le pays est présentée.

Des réfugiés rohingyas se rassemblent près d'une clôture lors d'une visite des médias organisée par le gouvernement, dans un no man's land entre le Myanmar et le Bangladesh.

Des réfugiés rohingyas se rassemblent près d'une clôture lors d'une visite des médias organisée par le gouvernement, dans un no man's land entre le Myanmar et le Bangladesh. Image: sda

Comment la CIA a secrètement entraîné les Ukrainiens face aux Russes

Après l'annexion de la Crimée en 2014, des agents américains ont commencé à former les soldats ukrainiens en vue d'une guerre plus importante contre la Russie. Selon la CIA, ces années d'entraînement ont porté leurs fruits.

Lorsque la Russie a annexé la Crimée et pris le contrôle des régions séparatistes du Donbass en 2014, l'armée ukrainienne était très mal préparée. Aujourd'hui, huit ans plus tard, la résistance des Ukrainiens à l'attaque russe est non seulement plus importante, mais aussi, selon un rapport, nettement plus efficace. Ce succès est probablement dû à un programme d'entraînement secret de la CIA qui s'est déroulé parallèlement aux activités officielles des Etats-Unis en Ukraine.