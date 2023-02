Le roi Charles ne va pas figurer sur les billets australiens. Image: sda

L'Australie va virer les souverains britanniques de ses billets

Les souverains britanniques vont disparaître des billets de banque en Australie. Le portrait d'Elizabeth II sera remplacé sur les nouvelles coupures de cinq dollars par un motif honorant la culture autochtone, a annoncé jeudi la banque centrale du pays.

La décision de ne pas faire figurer l'effigie de Charles III sur le billet de cinq dollars signifie qu'à terme plus un seul monarque ne sera représenté sur la monnaie papier. La Banque centrale n'a cependant pas évoqué de projets concernant le visage de la Reine, qui figure sur certaines pièces de monnaie en circulation.

Le décès d'Elizabeth II le 8 septembre a été marqué par une journée de deuil national en Australie, pays membre du Commonwealth qui a officiellement pour chef d'Etat le roi Charles III, représenté par un gouverneur général.

Les billets à l'effigie de la défunte reine déjà en circulation continueront d'avoir cours légal. Image: sda

Conséquences de la colonisation

Mais certains groupes autochtones ont dénoncé les conséquences destructrices de la colonisation britannique, appelant à l'abolition de la monarchie. En 1999, un référendum sur la question avait vu la défaite de justesse des républicains.

La banque centrale a affirmé que sa décision est soutenue par le gouvernement travailliste de centre-gauche du Premier ministre Anthony Albanese, favorable à une éventuelle évolution vers une république australienne.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a indiqué que les populations autochtones seront consultées sur un nouveau design qui «honore la culture et l'histoire des premiers Australiens». La conception et l'impression du nouveau billet prendront «un certain nombre d'années», a-t-elle précisé.

Les billets à l'effigie de la défunte reine déjà en circulation continueront d'avoir cours légal. La disparition de l'effigie des souverains a été saluée par le Mouvement républicain australien (ARM), qui a fait remarquer que les peuples indigènes ont précédé la colonisation britannique de 65 000 ans. (ats)