bien ensoleillé17°
DE | FR
burger
International
Australie

Australie: il finit à l'hôpital après une attaque de requin

epaselect epa12663052 Pedestrians walk on a footpath at North Steyne Beach in Sydney, New South Wales, Australia, 20 January 2026. A man, believed to be in his 20s, is in a critical condition after he ...
Keystone

Australie: il finit à l'hôpital après une attaque de requin

Un homme d'une cinquantaine d'années a été attaqué par un requin dans l'ouest de l'Australie. Il se trouve dans un état grave mais stable.
14.09.2026, 08:1814.09.2026, 08:18

Un homme d'une cinquantaine d'années a été victime d'une attaque de requin dans l'ouest de l'Australie a été conduit d'urgence à l'hôpital lundi, ont annoncé les autorités et les secours locaux.

Les autorités ont indiqué qu'elles avaient été prévenues vers 09h45 de ces faits survenus à Glenfield Beach, ville située à quelque 400 kilomètres au nord de Perth. La population a pour consigne de «prendre des précautions supplémentaires» au niveau de la plage en question.

Ce Romand a été arrêté pour avoir filmé des Américains tuer des requins
Ce Romand a été arrêté pour avoir filmé des Américains tuer des requins

D'après le média public ABC, qui cite les autorités sanitaires locales, l'homme se trouve «dans un état grave mais stable».

Des chercheurs estiment que le nombre croissant de personnes se baignant sur le littoral australien et la hausse de la température de l'eau modifient les mouvements migratoires des requins, ce qui pourrait contribuer à une multiplication des cas de blessures.

Enfant mort en janvier

Un enfant de 12 ans est mort en janvier après avoir été mordu par un requin alors qu'il se baignait dans la baie de Sydney.

Trois plongeurs ont été blessés mortellement par des requins en mai et juin, dont deux dans l'Etat d'Australie-Occidentale où se sont déroulés les faits de lundi.

Australie: un plongeur tué par un requin
Australie: un plongeur tué par un requin

En outre, en juin, une nageuse a été grièvement blessée par un requin sur une plage prisée de Sydney. Cette enseignante, depuis amputée d'un avant-bras, a dit le mois dernier à un média australien avoir assené un «crochet du gauche» à l'animal qui l'a entraîné sous l'eau.

D'après une base de données consignant les incidents impliquant des requins et des êtres humains en Australie, près de 1300 ont eu lieu depuis 1791, dont plus de 260 avec une issue mortelle. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Requins-fantômes et vers zombies: ils découvrent de nouvelles espèces
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Le ticket en carton des transports d'Ile-de-France cessera totalement d'être commercialisé le 5 novembre 2026 et ne sera plus accepté dans le métro à compter du mois suivant.
Un des symboles de Paris pendant plus d'un siècle, le ticket en carton des transports d'Ile-de-France tirera définitivement sa révérence à la fin de l'année 2026.
L’article