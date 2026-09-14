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Australie: il finit à l'hôpital après une attaque de requin

Un homme d'une cinquantaine d'années a été attaqué par un requin dans l'ouest de l'Australie. Il se trouve dans un état grave mais stable.

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Un homme d'une cinquantaine d'années a été victime d'une attaque de requin dans l'ouest de l'Australie a été conduit d'urgence à l'hôpital lundi, ont annoncé les autorités et les secours locaux.

Les autorités ont indiqué qu'elles avaient été prévenues vers 09h45 de ces faits survenus à Glenfield Beach, ville située à quelque 400 kilomètres au nord de Perth. La population a pour consigne de «prendre des précautions supplémentaires» au niveau de la plage en question.

D'après le média public ABC, qui cite les autorités sanitaires locales, l'homme se trouve «dans un état grave mais stable».

Des chercheurs estiment que le nombre croissant de personnes se baignant sur le littoral australien et la hausse de la température de l'eau modifient les mouvements migratoires des requins, ce qui pourrait contribuer à une multiplication des cas de blessures.

Enfant mort en janvier

Un enfant de 12 ans est mort en janvier après avoir été mordu par un requin alors qu'il se baignait dans la baie de Sydney.

Trois plongeurs ont été blessés mortellement par des requins en mai et juin, dont deux dans l'Etat d'Australie-Occidentale où se sont déroulés les faits de lundi.

En outre, en juin, une nageuse a été grièvement blessée par un requin sur une plage prisée de Sydney. Cette enseignante, depuis amputée d'un avant-bras, a dit le mois dernier à un média australien avoir assené un «crochet du gauche» à l'animal qui l'a entraîné sous l'eau.

D'après une base de données consignant les incidents impliquant des requins et des êtres humains en Australie, près de 1300 ont eu lieu depuis 1791, dont plus de 260 avec une issue mortelle. (ats)