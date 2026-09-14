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Le pétrole rebondit, nettement au-dessus des 100 dollars le baril

An inactive oil pumpjack stands in Cabimas, Venezuela, Wednesday, Sept. 2, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos) Venezuela Oil
Keystone

Le pétrole rebondit, nettement au-dessus des 100 dollars le baril

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord décollait de 2,89% à 107,64 dollars, alors que les hostilités au Moyen-Orient se sont poursuivies dimanche.
14.09.2026, 06:5714.09.2026, 06:57

Les prix du pétrole rebondissaient lundi, le baril d'or noir s'installant largement au-dessus des 100 dollars, alors que les hostilités au Moyen-Orient se sont poursuivies dimanche. Un oléoduc clé en Arabie saoudite est fermé depuis vendredi et de nouvelles attaques sont intervenues dimanche dans le détroit d'Ormuz.

Vers 06h20, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, référence mondiale du pétrole, décollait de 2,89% à 107,64 dollars, après avoir à nouveau franchi la barre des 100 dollars mercredi dernier et renchéri dans la foulée de près de 9% en l'espace d'une semaine. Depuis le début de l'année, les quelque 159 litres de Brent ont bondi de près de 80%.

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L'équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, s'échangeait lui en hausse de 2,87% à 102,93 dollars.

Réunion reportée

Lundi, Oman a annoncé le report d'une réunion prévue entre l'Iran et plusieurs pays du Golfe sur l'avenir du détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique verrouillée par Washington et Téhéran. Dimanche encore, un navire marchand y a été ciblé par une frappe qui a fait un mort, selon les autorités iraniennes.

Et vendredi, les autorités saoudiennes avaient annoncé la fermeture temporaire de l'oléoduc Est-Ouest, voie d'exportation de brut cruciale permettant de contourner le blocage du détroit d'Ormuz, après des attaques attribuées à des drones venant d'Irak. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, Ryad a accru le recours à cette installation d'une capacité de 7 millions de barils par jour débouchant sur la mer Rouge à l'ouest de la péninsule arabique. (ats)

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